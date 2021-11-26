ГЕ́РЦОГ

Немецкий Herzog, от др.-верх­не­нем. herizogо – пол­ко­во­дец, вое­во­да.

1) у древ­них гер­ман­цев вы­бор­ный вер­хов­ный во­ен. вождь пле­ме­ни (лат. dux);

2) в эпо­ху Ме­ро­вин­гов в Зап. Ев­ро­пе пер­во­на­чаль­но Г. – на­зна­чае­мый ко­ро­лём но­си­тель вла­сти в по­гра­нич­ных рай­онах Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, стоя­щий над гра­фа­ми; с 7–8 вв. гла­ва от­но­си­тель­но са­мо­сто­ят. на­следств. пле­мен­но­го гер­цог­ст­ва (напр., Ак­ви­та­нии, Ба­ва­рии, Сак­со­нии и др., об­ра­зо­вав­ших­ся в ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти; са­мо­стоя­тель­ность пле­мен­ных Г. бы­ла ог­ра­ни­че­на в эпо­ху Ка­ро­лин­гов);

3) в Зап. Ев­ро­пе с кон. 9 – нач. 10 вв. гла­ва тер­ри­то­ри­аль­но­го гер­цог­ст­ва, круп­ный тер­ри­то­ри­аль­ный вла­де­тель, за­ни­мав­ший в сис­те­ме во­ен­но-лен­ной ие­рар­хии вто­рое ме­сто по­сле ко­ро­ля; в Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии ти­тул Г. жа­ло­вал­ся так­же без тер­ри­то­ри­аль­ных вла­де­ний пред­ста­ви­те­лям выс­ше­го дво­рян­ст­ва, при­над­ле­жа­щим к со­сло­вию им­пер­ских кня­зей. Во Фран­ции с 10 в. ти­тул Г. (франц. duc) но­си­ли кня­зья, яв­ляв­шие­ся лен­ни­ка­ми ко­ро­ля. В Ита­лии в пе­ри­од позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья и ран­не­го Но­во­го вре­ме­ни ти­тул Г. име­ли сень­о­ры ря­да круп­ных го­ро­дов (Фло­рен­ции, Ми­ла­на и др.). В Анг­лии (англ. duke), стра­нах Сев. Ев­ро­пы, Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии ти­тул Г. жа­ло­вал­ся пред­ста­ви­те­лям выс­ше­го дво­рян­ст­ва ; об­ла­да­ние им не бы­ло пря­мо свя­за­но с тер­ри­то­ри­аль­ным вла­де­ни­ем;

4) один из выс­ших совр. дво­рян­ских ти­ту­лов.

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