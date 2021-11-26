ГЕ́РЦОГ
Немецкий Herzog, от др.-верхненем. herizogо – полководец, воевода.
1) у древних германцев выборный верховный воен. вождь племени (лат. dux);
2) в эпоху Меровингов в Зап. Европе первоначально Г. – назначаемый королём носитель власти в пограничных районах Франкского государства, стоящий над графами; с 7–8 вв. глава относительно самостоят. наследств. племенного герцогства (напр., Аквитании, Баварии, Саксонии и др., образовавшихся в условиях ослабления королевской власти; самостоятельность племенных Г. была ограничена в эпоху Каролингов);
3) в Зап. Европе с кон. 9 – нач. 10 вв. глава территориального герцогства, крупный территориальный владетель, занимавший в системе военно-ленной иерархии второе место после короля; в Священной Рим. империи титул Г. жаловался также без территориальных владений представителям высшего дворянства, принадлежащим к сословию имперских князей. Во Франции с 10 в. титул Г. (франц. duc) носили князья, являвшиеся ленниками короля. В Италии в период позднего Средневековья и раннего Нового времени титул Г. имели сеньоры ряда крупных городов (Флоренции, Милана и др.). В Англии (англ. duke), странах Сев. Европы, Испании и Португалии титул Г. жаловался представителям высшего дворянства; обладание им не было прямо связано с территориальным владением;
4) один из высших совр. дворянских титулов.