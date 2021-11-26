ПРЕСБУРГСКИЙ МИР 1805

ПРЕСБУРГСКИЙ МИР 1805 ГОДА - мир­ный до­го­вор ме­ж­ду Фран­ци­ей и Ав­ст­ри­ей, за­клю­чён­ный по­сле во­енного раз­гро­ма Ав­ст­рии в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года .

Под­пи­сан 26 декабря в Ар­хи­епи­скоп­ском двор­це в Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва) от австрийской сто­ро­ны - князь Лих­тен­штей­на Ио­ган­ном I и лейтенант-фельдмарщал И. Дью­лаи, от Фран­ции - Ш.М. Та­лей­ра­ном .

В со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми Пресбургского мира Ав­ст­рия при­зна­ла все французские за­хва­ты в Ита­лии, Западной и Южной Гер­ма­нии; ус­ту­пи­ла На­по­ле­о­ну I (как ко­ро­лю Ита­лии) Ве­не­ци­ан­скую область, Ис­т­рию, кро­ме Трие­ста, и Дал­ма­цию; пре­дос­тав­ля­ла тер­ри­то­ри­аль­ные при­ра­ще­ния всту­пив­шим не­за­дол­го до Пресбургского мира в со­юз с Фран­ци­ей Ба­ва­рии, Вюр­тем­бер­гу и Ба­де­ну (Ба­ва­рии - Ти­роль с Брик­се­ном и Три­ен­том, Фо­рарль­берг, пра­во­бе­ре­жье реки Инн, Бур­гау, Лин­дау, Пас­сау и Айх­штедт; Вюр­тем­бер­гу - Альт­дорф, Го­ген­берг, Нел­лен­бург, Эхин­ген и Бон­дорф; Ба­де­ну - Кон­станц, гер­цог­ст­во Брейс­гау, вклю­чая Фрай­бург и Ор­те­нау); обя­за­лась уп­ла­тить Фран­ции кон­три­бу­цию в сум­ме 40 миллионов фло­ри­нов.

В ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции Ав­ст­рия по­лу­чи­ла не­зна­чительную тер­ри­то­рию, вклю­чав­шую Зальц­бург, княжество Бер­хтес­га­ден и Вюрц­бург.

Им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Франц II при­знал так­же за мо­нар­ха­ми Ба­ва­рии и Вюр­тем­бер­га ти­ту­лы ко­ро­лей. Из­ме­не­ния, пре­ду­смот­рен­ные Пресбургским миром, оз­на­ча­ли ко­нец австрийского пре­об­ла­да­ния в Свя­щен­ной Римской им­пе­рии и при­ве­ли в 1806 году к пре­кра­ще­нию её су­ще­ст­во­ва­ния.

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