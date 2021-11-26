ОПОРТСКАЯ ЖУНТА
ОПОРТСКАЯ ЖУНТА (порт. Junta Provisional do Governo Supremo, Временная хунта верховного правительства) - жунта в Порту, самопровозглашённое временное правительство Португалии в период оккупации страны войсками Наполеона I Бонапарта.
Создано 18.6.1808 году в городе Порту во главе с епископом Антониу де Сан-Жозе де Каштру в ходе начавшегося 16 июня народного восстания, поддержанного духовенством и местной знатью, а также населением ряда районов страны (Ольян, Фару, Вила-Висоза и другие). Опортская жунта выпустила несколько воззваний к жителям Порту и его округи, в первом из которых (от 19 июня) от имени принца-регента объявила о низложении французского правления в Португалии и восстановлении законной королевской власти. Опортская жунта сформировала милиционные подразделения для защиты города и поддержания порядка, назначила должностных лиц местного управления. 27 июня на нужды сопротивления был введён чрезвычайный налог с каждой бочки экспортируемого вина. В воззваниях Опортской жунты французы назывались «неверными», Наполеон I Бонапарт представал как «тиран и узурпатор», «враг религии». Опортская жунта обратилась с просьбой об оказании военной помощи к Великобритании; 1 августа 10-тысячный британский корпус под команд. А. Веллингтона высадился в устье реки Мондегу. Победы португальцев при Ролисе (17 августа) и Вимейру (21 августа), одержанные с помощью британских войск, способствовали временному изгнанию оккупантов и заключению соглашения в Синтре 2.10.1808 года о прекращении военных действий. Взамен опортской жунтой был сформирован Правящий совет (Conselho de Regência); начался процесс наказания коллаборационистов, сопровождавшийся актами «народного правосудия». 12.3.1809 года наполеоновские войска генерала Н.Ж. де Дьё Сульта двинулись к Порту. 29.3.1809 года после трёхдневной осады Порту был взят французскими силами, народное восстание подавлено.