ОПОРТСКАЯ ЖУНТА

ОПОРТСКАЯ ЖУНТА (порт. Junta Provisional do Governo Supremo, Временная хунта верховного правительства) - жунта в Порту, самопровозглашённое временное правительство Португалии в период оккупации страны войсками Наполеона I Бонапарта .

Соз­да­но 18.6.1808 году в городе Пор­ту во гла­ве с епископом Ан­то­ниу де Сан-Жо­зе де Каш­тру в хо­де на­чав­ше­го­ся 16 ию­ня народного вос­ста­ния, под­дер­жан­но­го ду­хо­вен­ст­вом и ме­ст­ной зна­тью, а так­же на­се­ле­ни­ем ря­да рай­онов стра­ны (Оль­ян, Фа­ру, Ви­ла-Ви­со­за и другие). Опортская жунта вы­пус­ти­ла несколько воз­зва­ний к жи­те­лям Пор­ту и его ок­руги, в пер­вом из ко­то­рых (от 19 ию­ня) от име­ни прин­ца-ре­ген­та объ­я­ви­ла о низ­ло­же­нии французского прав­ле­ния в Пор­ту­га­лии и вос­ста­нов­ле­нии за­кон­ной ко­ро­лев­ской вла­сти. Опортская жунта сфор­ми­ро­ва­ла ми­ли­ци­он­ные под­раз­де­ле­ния для за­щи­ты го­ро­да и под­дер­жа­ния по­ряд­ка, на­зна­чи­ла долж­но­ст­ных лиц ме­ст­но­го управ­ле­ния. 27 ию­ня на ну­ж­ды со­про­тив­ле­ния был вве­дён чрез­вы­чай­ный на­лог с ка­ж­дой боч­ки экс­пор­ти­руе­мо­го ви­на. В воз­зва­ни­ях Опортской жунты фран­цу­зы на­зы­ва­лись «не­вер­ны­ми», На­по­ле­он I Бо­на­парт пред­ста­вал как «ти­ран и узур­па­тор», «враг ре­ли­гии». Опортская жунта об­ра­ти­лась с прось­бой об ока­за­нии во­енной по­мо­щи к Ве­ли­ко­бри­тании ; 1 августа 10-ты­сяч­ный британский кор­пус под ко­манд. А. Вел­линг­то­на вы­са­дил­ся в устье реки Мон­де­гу. По­бе­ды пор­ту­галь­цев при Ро­ли­се (17 августа) и Ви­мей­ру (21 августа), одер­жан­ные с по­мо­щью британских войск, спо­соб­ст­во­ва­ли временному из­гна­нию ок­ку­пан­тов и за­клю­че­нию со­гла­ше­ния в Син­тре 2.10.1808 года о пре­кра­ще­нии во­енных дей­ст­вий. Вза­мен опортской жунтой был сфор­ми­ро­ван Пра­вя­щий со­вет (Conselho de Regência); на­чал­ся про­цесс на­ка­за­ния кол­ла­бо­ра­цио­ни­стов, со­про­во­ж­дав­ший­ся ак­та­ми «народного пра­во­су­дия». 12.3.1809 года на­по­ле­о­нов­ские вой­ска генерала Н.Ж. де Дьё Суль­та дви­ну­лись к Пор­ту. 29.3.1809 года по­сле трёх­днев­ной оса­ды Пор­ту был взят французскими си­ла­ми, народное вос­ста­ние по­дав­ле­но.

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