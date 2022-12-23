МАРОТО ИСЕРНС , РАФАЭЛЬ

Марото Исернс ( исп . Maroto Yserns) , Рафаэль (15.10.1783, Лорка, королевство Мурсия, Испанская империя — 25.08.1853, Вальпараисо, Чили) — испанский политик и вое­начальник, карлистский генерал. Потомственный военный, рано поступивший на службу в армию. Участник ключевых внешних и внутренних вооруженных конфликтов испанской истории первых десятилетий XIX в.: Войны за независимость Испании 1808—1814, Войны за независимость испанских колоний в Америке (на стороне метрополии) и Первой карлистской войны 1833—1839 (см. Карлистские войны ). Прошел путь от младшего офицера до генерал-лейтенанта. Являлся одним из военных лидеров движения карлистов, выступавшего после смерти Фердинанда VII против законного права на трон его трехлетней дочери Изабеллы II и режима регентства его супруги и ратовавшего за начало правления брата покойного монарха дона Карлоса-Исидро (дон Карлос Старший ). Заключительный этап карлистской (гражданской) войны характеризовался расколом в рядах карлистов и их военными поражениями. 29 августа 1839 в г. Оньяте (провинция Гипускоа) М. И. и представлявший верные королеве-регентше Марии-Кристине вооруженные силы Б. Эспартеро подписали договор о прекращении военных действий, оформив тем самым победу кристиносов. 31 августа договор был торжественно обнародован в местечке Вергара и символически скреплен объятиями двух генералов в присутствии своих войск (так называемое вергарское объятие). За свою роль в завершении гражданской войны 1833—1839, подвергшуюся серьезной критике карлистов — сторонников продолжения вооруженной борьбы за трон до победного конца, М. И. получил от победившей стороны графский титул (conde de Casa Maroto) и титул виконта Эльгеты (vizconde de Elgueta). С 1846 проживал в Южн. Америке (Чили), где владел крупным поместьем.

Соч .: Manifiesto del Excelentisimo Sr. Teniente General D. Rafael Maroto. Bilbao, 1839; Vindicacion del general Maroto, y manifiesto razonado de las causas del Convenio de Vergara, de los fusilamientos de Estella y demas sucesos notables que les precedieron. Madrid, 1846.

Лит .: Torres Marin M. Chacabuco y Vergara. Sino y camino del teniente general Rafael Maroto Yserns. Santiago, 1981; История Испании. В 2 т. Т. 2: От войны за испанское наследство до начала ХХI века. М., 2014. С. 295—306. А. А. Глазов.