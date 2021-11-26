МАРМОН ОГЮСТ ФРЕДЕРИК
МАРМОН ОГЮСТ ФРЕДЕРИК ЛУИ ВИЕС ДЕ - французский военачальник, маршал Франции (1809 год); член Французской Академии Наук (1816 год).
Из небогатой дворянской семьи, сын офицера королевской армии. Окончил артиллерийское училище в Шалоне, затем служил в городе Мец. С 1792 года участвовал в войнах революционной Франции. При осаде Тулона в 1793 году адъютант генерала Бонапарта, участник Итальянского похода Наполеона Бонапарта и Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта. Отличился при завоевании острова Мальта и обороне Александрии.
Принимал активное участие в перевороте Восемнадцатого брюмера (09.11.1799 года), после чего был назначен государственным советником и командующим артиллерией резервной армии. В ходе Итальянской кампании 1800 года умело командовал артиллерией в сражении при Маренго, за что был произведён в дивизионные генералы. В дальнейшем командовал корпусом, был генералом-инспектором артиллерии. В 1806-1811 годах главнокомандующий французскими войсками в Далмации и Иллирийских провинциях. В войне с Австрией (1809 год) успешно командовал корпусом в сражении при Ваграме. В 1811-1812 годах командующий французскими оккупационными войсками в Испании и Португалии. Потерпел поражение от англо-испанской армии под командованием А. У. Веллингтона под Саламанкой. В 1813-1814 годах участвовал в военных кампаниях, вместе с маршалом Э. А. Мортье руководил обороной Парижа.
После отречения Наполеона I перешёл на службу к Бурбонам, которым остался верен в период «Ста дней», за что был вычеркнут Наполеоном из списка маршалов. Получил от Людовика XVIII звание пэра Франции, член Высшего военного совета. В декабре 1815 года голосовал за смертную казнь для маршала М. Нея, перешедшего в период «Ста дней» на сторону Наполеона I. В 1826 году участвовал в коронации российского императора Николая I в качестве чрезвычайного посла Франции. Во время Июльской революции 1830 года, командуя войсками парижского гарнизона, безуспешно пытался подавить восстание. Последовал за свергнутым Карлом X в изгнание, умер в эмиграции.
Сочинения:
Mémoires. P., 1857. Vol. 1–9; Мемуары о Наполеоне и его времени. М., 2003.