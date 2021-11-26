МАРМОН ОГЮСТ ФРЕДЕРИК

МАРМОН ОГЮСТ ФРЕДЕРИК ЛУИ ВИЕС ДЕ - французский вое­на­чаль­ник, мар­шал Фран­ции (1809 год); член Французской Академии Наук (1816 год).

Из не­бо­га­той дво­рян­ской семьи, сын офи­це­ра ко­ро­лев­ской ар­мии. Окон­чил артиллерийское училище в Шалоне, затем служил в городе Мец. С 1792 года уча­ст­во­вал в вой­нах ре­во­люционной Фран­ции. При оса­де Ту­ло­на в 1793 году адъ­ю­тант генерала Бо­на­пар­та, уча­ст­ник Италь­ян­ско­го по­хо­да На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та и Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та. От­ли­чил­ся при за­вое­ва­нии острова Маль­та и обо­ро­не Алек­сан­д­рии.

При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в пе­ре­во­ро­те Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра (09.11.1799 года), по­сле че­го был на­зна­чен государственным со­вет­ни­ком и ко­ман­дую­щим ар­тил­ле­ри­ей ре­зерв­ной ар­мии. В хо­де Итальянской кам­па­нии 1800 года уме­ло ко­ман­до­вал ар­тил­ле­ри­ей в сра­же­нии при Ма­рен­го, за что был про­из­ве­дён в ди­ви­зи­он­ные ге­не­ра­лы. В даль­ней­шем ко­ман­до­вал кор­пу­сом, был ге­не­ра­лом-ин­спек­то­ром ар­тил­ле­рии. В 1806-1811 годах глав­но­ко­ман­дую­щий французскими вой­ска­ми в Дал­ма­ции и Ил­ли­рий­ских про­вин­ци­ях. В вой­не с Ав­ст­ри­ей (1809 год) ус­пеш­но ко­ман­до­вал кор­пу­сом в сра­же­нии при Ва­гра­ме. В 1811-1812 годах ко­ман­дующий французскими ок­ку­пационными вой­ска­ми в Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии. По­тер­пел по­ра­жение от анг­ло-испанской ар­мии под ко­мандованием А. У. Вел­линг­то­на под Са­ла­ман­кой. В 1813-1814 годах уча­ст­во­вал в во­енных кам­па­ни­ях, вме­сте с мар­ша­лом Э. А. Мор­тье ру­ко­во­дил обо­ро­ной Па­ри­жа.

По­сле от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I пе­ре­шёл на служ­бу к Бур­бо­нам, ко­то­рым ос­тал­ся ве­рен в пе­ри­од «Ста дней», за что был вы­черк­нут На­по­ле­о­ном из спи­ска мар­ша­лов. По­лу­чил от Лю­до­ви­ка XVIII зва­ние пэ­ра Фран­ции, член Выс­ше­го во­енного со­ве­та. В декабре 1815 года го­ло­со­вал за смерт­ную казнь для мар­ша­ла М. Нея, пе­ре­шед­ше­го в пе­ри­од «Ста дней» на сто­ро­ну На­по­ле­о­на I. В 1826 году уча­ст­во­вал в ко­ро­на­ции российского императора Ни­ко­лая I в ка­че­ст­ве чрез­вы­чай­но­го по­сла Фран­ции. Во вре­мя Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года , ко­ман­дуя вой­ска­ми па­риж­ско­го гар­ни­зо­на, без­ус­пеш­но пы­тал­ся по­да­вить вос­ста­ние. По­сле­до­вал за сверг­ну­тым Кар­лом X в из­гна­ние, умер в эмиг­ра­ции.

Сочинения:

Mémoires. P., 1857. Vol. 1–9; Ме­муа­ры о На­по­ле­о­не и его вре­ме­ни. М., 2003.