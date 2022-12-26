МАКДОН A ЛЬД , ЭТЬ­ ЕНН ЖАК ЖОЗЕФ АЛЕКСАНДР

Макдонaльд ( фр. Macdonald) , Эть­енн Жак Жозеф Александр (17.11.1765, Седан — 25.09.1840, замок Курсель-ле-Руа, Больё-сюр-Луар, ныне деп. Луара) — французский военачальник, маршал Франции (1809). Из обедневшей семьи шотландских эмигрантов- якобитов . В 1784 вступил во французскую армию. С началом Французской революции XVIII в . продолжил службу в революционной армии. Командуя 2-м Пикардийским пехотным полком, отличился в сражении при Жемапе (6 ноября 1792) против австро-прусских войск. В 1793 получил чин бригадного, а в 1795 — дивизионного генерала. Участвовал в Итальянском походе Наполеона Бонапарта 1796—1797 , руководил взятием Рима, после чего был назначен губернатором этого города и Папской области. После оставления Рима командовал французскими войсками, действовавшими в Италии против армии союзников. Потерпел поражение от войск под командованием А. В. Суворова в сражении у Треббии (17—19 июня 1799). Принимал участие в бонапартистском перевороте в Париже (Восемнадцатое брюмера). В 1800—1801 командовал французскими войсками в Швейцарии, в 1802—1803 был посланником в Дании. В 1804 уволен с военной службы и отправлен в ссылку по подозрению в соучастии в заговоре генералаЖ.-В. Моро. Оказавшись в вынужденной отставке, М. обосновался с семьей на Луаре, где при­обрел замок Курсель-ле-Руа. Опала М. завершилась с назначением его губернатором 7-го военного округа (департамент Шер). В начале 1809 Наполеон направил М. в Италию, доверив ему командование дивизией, действовавшей против войск 5-й антифранцузской коалиции. В сражении при Ваграме (5—6 июля 1809) М. успешно командовал корпусом, за что был произведен в маршалы и получил титул герцога Тарентского. В 1810 был отправлен в Испанию во главе армейского корпуса. В июне 1812, начав вторжение в Россию, Наполеон доверил М. командование 10-м армейским корпусом, закрепившимся в Курляндии. Вначале предполагалось, что корпус М., во взаимодействии со 2-м армейским корпусом маршала Н. Удино , развернет наступление на Санкт-Петербург, но Наполеон изменил стратегический план, сосредоточив главные силы на московском направлении. Почти всю военную кампанию 1812 М. провел в Курляндии, а затем присоединился к остаткам отступавшей из Москвы наполеоновской армии. В кампании 1813 принимал участие в Лютценском сражении, Баутценском сражении и Лейпцигском сражении 1813 . Потерпел поражение от прусских войск Г. Л. Блюхера в Кацбахском сражении. Присутствовал при отречении Наполеона в Фонтенбло в апреле 1814, после чего, считая себя свободным от присяги отрекшемуся императору, перешел на сторону Бурбонов. В июне 1814 принял от Людовика XVIII звание пэра Франции. В период « Ста дней» , сохраняя верность королю, отказался присоединиться к Наполеону. Вступил в Национальную гвардию как простой гренадер. В июле 1815 Людовик XVIII назначил М. Великим канцлером ордена Почетного легиона. С падением режима Реставрации Бурбонов в результате Июльской революции 1830 М. поддержал новую власть. 10 августа 1830 на торжественной церемонии в Национальном собрании М. передал корону Луи-Филиппу Орлеанскому . Это было его последнее публичное появление. 23 августа 1831 65-летний М. добровольно сложил с себя полномочия Великого канцлера Почетного легиона и полностью отошел от активной деятельности. Последние годы провел в фамильном замке Курсель-ле-Руа в окружении семьи. Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез. В изгнании на острове Св. Елены Наполеон, вспоминая своих маршалов, отмечал такие качества М., как надежность и честность.

Лит .: Chardigny L . Les Marechaux de Napoleon. Paris, 1977; Jourquin J. Dictionnaire des marechaux du Premier Empire: dictionnaire analytique statistique et compare des vingt-six marechaux. Paris, 1999. П. П. Черкасов.