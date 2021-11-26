ЛЕФЕВР ФРАНСУА ЖОЗЕФ
ЛЕФЕВР ФРАНСУА ЖОЗЕФ - французский военачальник, маршал Франции.
Из семьи мельника. В 1773 году вступил в королевскую гвардию, в 1789 году получил первое офицерское звание. В 1793 году произведён в бригадные генералы, в январе 1794 года - в дивизионные генералы. Командовал авангардом Майнцской армии, затем правым крылом Рейнско-Мозельской армии. Участвовал в сражении при Флерюсе (26.6.1794 года). С марта 1798 года начальник гарнизона крепости Майнц. В конце 1799 года, командуя войсками парижского гарнизона, активно поддержал Наполеона Бонапарта (смотри Наполеон I Бонапарт) в ходе переворота Восемнадцатого брюмера. В 1800 году назначен сенатором.
После провозглашения империи в числе первых военачальников получил звание маршала Франции. Во время наполеоновских войн командовал корпусом и гвардейской пехотой. В Йена-Ауэрштедтском сражении 1806 года возглавлял императорскую гвардию. За взятие Данцига (ныне Гданьск) в 1807 году пожалован титулом герцога Данцигского. В 1808 году командовал 5-м французским армейским корпусом в Испании, нанёс ряд поражений английским и испанским войскам, взял Бильбао и Сеговию. В качестве командующего баварской армией в 1809 году подавил восстание в Тироле, отличился в сражении при Ваграме. Во время похода Великой армии в Россию в 1812 году командовал Старой гвардией. После вступления в 1814 году войск 6-й антифранцузской коалиции на территорию Франции командующий левым крылом французской армии, отличился в боях у Монмирая, Арси-сюр-Об, Шампобере. После отречения Наполеона I Лефевр получил от Людовика XVIII в 1814 году титул пэра Франции. В период «Ста дней» перешёл на сторону Наполеона I, за что после второй Реставрации был лишён всех званий и титулов.
В 1816 году вновь возведён в маршалы Франции, в 1819 году - в пэры.