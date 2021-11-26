ЛАНН ЖАН
ЛАНН ЖАН - маршал Франции (1804 год).
Из семьи конюха. Подростком был учеником в красильной мастерской. С началом Французской революции XVIII века вступил в Национальную гвардию, в 1792 году в звании младшего лейтенанта зачислен в армию. Отсутствие военного образования Ланн компенсировал храбростью и выдающимися организаторскими способностями. Отличился в боях против испанских войск в Восточных Пиренеях.
В октябре 1793 года произведён в капитаны, но в 1795 году из-за отсутствия военного образования по распоряжению Конвента уволен из вооруженных сил. В 1796 году поступил волонтёром в армию, участвовавшую в Итальянском походе Наполеона Бонапарта, отличился в сражениях при Миллезимо, Дего, Бассано, получил звание бригадного генерала. Во время Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта участвовал в сражениях под Александрией и Каиром, в штурме Яффы и Абукира. В 1799 году вместе с Наполеоном вернулся во Францию в звании дивизионного генерала, принял участие в подготовке переворота Восемнадцатого брюмера.
В 1800 году, командуя авангардом Итальянской армии, разбил австрийские части при Монтебелло, за что с провозглашением империи в 1804 году стал маршалом, затем получил титул герцога (1808 год). Наполеон выделял Ланна среди своих 26 маршалов, несмотря на то, что тот не скрывал своих республиканских убеждений и не одобрял учреждение империи. Ланн отличался большим личным мужеством (имел 25 ранений), заботился о своих солдатах, за что пользовался любовью в армии. В 1801-1804 годах посол Франции в Португалии, затем возглавил 5-й корпус Великой армии.
В 1805-1809 годах прославился в войнах с 3-, 4- и 5-й антифранцузскими коалициями (смотрите Антифранцузские коалиции). Успешно командовал левым крылом наполеоновской армии в Аустерлицком сражении 1805 года, центром - в Йена- Ауэрштедтском сражении 1806 года и авангардом во Фридландском сражении 1807 года. После Тильзитского мира 1807 года направлен в Испанию, где одержал победу при Туделе (1808 год) и взял штурмом Сарагосу (февраль 1809 года). После этого был отозван из Испании и назначен командующим одним из корпусов, действовавших против австрийской армии. В сражении при Асперне 21-22.05.1809 года Ланн был смертельно ранен.