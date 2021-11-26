ЛАНН ЖАН

ЛАНН ЖАН - мар­шал Фран­ции (1804 год).

Из се­мьи ко­ню­ха. Под­ро­ст­ком был уче­ни­ком в кра­силь­ной мас­тер­ской. С на­ча­лом Фран­цуз­ской ре­волю­ции XVIII века всту­пил в Национальную гвар­дию, в 1792 году в зва­нии млад­ше­го лей­те­нан­та за­чис­лен в ар­мию. От­сут­ст­вие во­енного об­ра­зо­ва­ния Ланн ком­пен­си­ро­вал храб­ро­стью и вы­даю­щи­ми­ся ор­га­ни­за­тор­ски­ми спо­соб­но­стя­ми. От­ли­чил­ся в бо­ях про­тив испанских войск в Восточных Пи­ре­не­ях.

В октябре 1793 года про­из­ве­дён в ка­пи­та­ны, но в 1795 году из-за от­сут­ст­вия во­енного об­ра­зо­ва­ния по рас­по­ря­же­нию Кон­вен­та уво­лен из воо­руженных сил. В 1796 году по­сту­пил во­лон­тё­ром в ар­мию, уча­ст­во­вав­шую в Италь­ян­ском по­хо­де На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Мил­ле­зи­мо, Де­го, Бас­са­но, по­лу­чил зва­ние бри­гад­но­го ге­не­ра­ла. Во вре­мя Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях под Алек­сан­д­ри­ей и Каи­ром, в штур­ме Яф­фы и Абу­ки­ра. В 1799 году вме­сте с На­по­лео­ном вер­нул­ся во Фран­цию в зва­нии ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла, при­нял уча­стие в под­го­тов­ке пе­ре­во­ро­та Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра.

В 1800 году, ко­ман­дуя аван­гар­дом Итальянской ар­мии, раз­бил австрийские час­ти при Мон­те­бел­ло, за что с про­воз­гла­ше­ни­ем им­пе­рии в 1804 году стал мар­ша­лом, за­тем по­лу­чил ти­тул гер­цо­га (1808 год). На­по­ле­он вы­де­лял Ланна сре­ди сво­их 26 мар­ша­лов, не­смот­ря на то, что тот не скры­вал сво­их рес­пуб­ли­кан­ских убе­ж­де­ний и не одоб­рял уч­ре­ж­де­ние им­пе­рии. Ланн от­ли­чал­ся боль­шим лич­ным му­же­ст­вом (имел 25 ра­не­ний), за­бо­тил­ся о сво­их сол­да­тах, за что поль­зо­вал­ся лю­бо­вью в ар­мии. В 1801-1804 годах по­сол Фран­ции в Пор­ту­га­лии, за­тем воз­гла­вил 5-й кор­пус Ве­ли­кой ар­мии.

В 1805-1809 годах про­сла­вил­ся в вой­нах с 3-, 4- и 5-й ан­ти­фран­цуз­ски­ми коа­ли­ция­ми (смотрите Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции). Ус­пеш­но ко­ман­до­вал ле­вым кры­лом на­по­ле­о­нов­ской ар­мии в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года, цен­тром - в Йе­на- Ау­эр­штедт­ском сра­же­нии 1806 года и аван­гар­дом во Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года. По­сле Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года на­прав­лен в Ис­па­нию, где одер­жал по­бе­ду при Ту­де­ле (1808 год) и взял штур­мом Са­ра­го­су (февраль 1809 года). По­сле это­го был ото­зван из Ис­па­нии и на­зна­чен ко­ман­дую­щим од­ним из кор­пу­сов, дей­ст­во­вав­ших про­тив австрийской ар­мии. В сра­же­нии при Ас­пер­не 21-22.05.1809 года Ланн был смертельно ра­нен.