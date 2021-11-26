ДОМБРОВСКИЙ ЯН ХЕНРИК
ДОМБРОВСКИЙ ЯН ХЕНРИК - польский военный деятель, генерал.
С 1771 года служил в саксонской армии, с 1792 года - в польской армии. Участвовал в Польском восстании 1794 года под руководством Т. Костюшко, командовал войсками, направленными в Великую Польшу (отошла по второму разделу Речи Посполитой к Пруссии) для усиления повстанцев. Успехи восставших способствовали выходу Пруссии из первой антифранцузской коалиции.
С 1795 года в эмиграции, в 1797 году создатель польских легионов в Италии, находившихся формально на службе Транспаданской республики, с 1800 года в составе французской армии. Известный политический деятель Ю. Выбицкий написал «Песню польских легионов в Италии» (называлась также «Мазуркой Домбровского»), ставшую национальным гимном Польши. В 1806 году один из руководителей вооруженного восстания в Великой Польше против Пруссии, командующий великопольским ополчением; участник войн 1806-07, 1809 и 1812-1813 годов на стороне Франции. 30.10.1813 года назначен Наполеоном I Бонапартом командующим польскими войсками. В 1814 году вернулся в Польшу. После создания Царства Польского в составе России (1815 год) член Польского военного комитета, участвовал в организации польской армии. В 1815 году получил чин генерала от кавалерии, назначен сенатором-воеводой Царства Польского. С 1816 года в отставке.