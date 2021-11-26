АВСТРО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1809

Война между Австрийской империей и наполеоновской Францией.

Практически сразу после заключения Пресбургского мира 1805 Австрия стала готовиться к реваншу, проведя модернизацию своей армии и перестроив ее по французскому образцу. В 1809, получив субсидии от Великобритании и воспользовавшись тем, что значительная часть военных сил Франции занята в Испании, Австрия 9 апреля начала войну. Эрцгерцог Карл во главе австрийской армии вторгся в Баварию, планируя разгромить передовые французские корпуса Л. Н. Даву и Ф. Ж. Лефевра до подхода главных сил Наполеона I . Однако французы действовали быстрее. Наполеон прибыл на фронт 17 апреля, а уже 20-го его войска опрокинули левое крыло австрийской армии при Абенсберге и 21-го при Ландсхуте оттеснили его за р. Изар. Затем Наполеон бросил свои главные силы на север и 22-го нанес поражение эрцгерцогу Карлу при Экмюле. Тем не менее, австрийская армия организованно отступила на левый берег Дуная и вновь приготовилась к сражению. Наполеон, надеясь, что захват вражеской столицы позволит быстро завершить войну, не стал преследовать неприятеля, а двинулся правым берегом Дуная на Вену и занял ее 12 мая. И только убедившись, что австрийцы готовы и дальше продолжать войну, он попытался решить исход борьбы генеральным сражением. 21 мая французская армия форсировала Дунай, но после двухдневного сражения при Асперне-Эслинге была отброшена обратно. 5 июля Наполеон вновь форсировал Дунай и день спустя нанес поражение эрцгерцогу Карлу при Ваграме. Австрия была вынуждена просить о перемирии, которое было заключено 12 июля. Итог войны подвел Шенбруннский мир 1809 (подписан 14 октября), по которому Австрия фактически превратилась в вассала Наполеона.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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