8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Мемуары

Диллон Г. Л.

Мемуары Генриетты-Люси Диллон, маркизы де Ла Тур дю Пен Гуверне (1770-1853), охватывают последние годы Старого порядка, эпоху Французской революции, годы эмиграции, наполеоновское время, Реставрацию и возвращение Наполеона с острова Эльба. О жизни мемуаристки и ее родных в последующие годы рассказано ее правнуком в предисловии к первому изданию мемуаров. Маркиза де Ла Тур дю Пен в силу своего положения в обществе и семейных связей была непосредственным свидетелем многих исторических событий и поддерживала близкое знакомство с такими заметными фигурами той эпохи, как Талейран, Тереза Тальен, Жермена де Сталь, Клер де Дюрас. Она была принята при дворе в качестве будущей придворной дамы Марии-Антуанетты, а в годы Империи встречалась с Наполеоном, императрицей Жозефиной (кузиной ее мачехи) и императрицей Марией-Луизой. Особый интерес представляют главы, рассказывающие о событиях лета и осени 1789 года, о жизни в Бордо в период революционного террора, об отъезде в Америку, где госпожа де Ла Тур дю Пен с мужем и детьми в 1794— 1796 годах жила на ферме и вела хозяйство. Политические и религиозные убеждения, вполне традиционные для ее круга, не мешают ей на удивление трезво оценивать людей и события.