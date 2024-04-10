8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Франция. Придворная жизнь в эпоху абсолютизма

Митфорд Н.

Данная книга включает в себя две работы Нэнси Митфорд - "Король-Солнце" и "Мадам де Помпадур", посвященные наиболее, пожалуй, интересным страницам истории Франции - эпохе правления Людовика XIV, прозванного "Королем-Солнцем", и его правнука Людовика XV. Отличительной особенностью этого издания является то, что автор, будучи не историком, описывает королевский двор Франции XVII-XVIII веков с личностной и психологической точки зрения, представляя читателю обстановку, нравы и обычаи, царившие в Версале - главной резиденции французских монархов, а также взаимоотношения внутри королевской семьи и ее окружения.