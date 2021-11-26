КОПЕНГАГЕНСКИЙ ТРАКТАТ 1758 ГОДА

КОПЕНГАГЕНСКИЙ ТРАКТАТ 1758 ГОДА - договор между Францией и Данией.

За­клю­чён 4 мая в Ко­пен­га­ге­не с це­лью при­вле­че­ния Да­нии на сто­ро­ну ан­ти­прус­ской коа­ли­ции в Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годы.

Со­глас­но Копенгагенскому трактату, Да­ния, ос­та­ва­ясь ней­траль­ной, долж­на бы­ла со­сре­до­то­чить в гер­цог­ст­ве Голь­штейн ар­мию чис­лен­но­стью 18 тыс. пе­хо­тин­цев и 6 тыс. ка­ва­ле­ри­стов и на­пра­вить эти вой­ска про­тив Прус­сии в слу­чае её на­па­де­ния на Голь­штейн, Лю­бек или Гам­бург. Она обя­за­лась так­же за­пре­тить Прус­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии про­из­во­дить в датских вла­де­ни­ях вер­бов­ку сол­дат, за­куп­ку про­ви­ан­та и ло­ша­дей.

Со сво­ей сто­ро­ны Фран­ция бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во ока­зать по­мощь Да­нии в слу­чае на­па­де­ния на неё Прус­сии, со­дей­ст­во­вать в по­лу­че­нии от ча­ст­ных лиц зай­ма в раз­ме­ре 6 млн. лив­ров сро­ком на 6 лет и в оформ­ле­нии сдел­ки с на­след­ни­ком русского пре­сто­ла гер­цо­гом Голь­штей­на Пет­ром (бу­ду­щий царь Пётр III ) по об­ме­ну Голь­штей­на на граф­ст­ва Оль­ден­бург и Дель­мен­хорст.

В слу­чае, ес­ли сдел­ка не со­сто­ит­ся, Фран­ция га­ран­ти­ро­ва­ла Да­нии по окон­ча­нии вой­ны по­лу­че­ние спра­вед­ли­во­го эк­ви­ва­лен­та.

20 октября 1758 года к Копенгагенскому трактату в ка­че­ст­ве га­ран­та при­сое­ди­ни­лась Ав­ст­рия, ого­во­рив, что упо­мя­ну­тый эк­ви­ва­лент не дол­жен быть обес­пе­чен за её счёт.

1 апреля 1760 года к со­гла­ше­нию при­сое­ди­ни­лась Рос­сия; до­го­вор об этом под­пи­са­ли в Санкт-Пе­тер­бур­ге М.И. Во­рон­цов, И.И. Шу­ва­лов, французский по­сол П. Ло­пи­таль и датский по­слан­ник фон дер Ос­тен.

Стре­мясь за­кре­пить при­сое­ди­не­ние Да­нии к ан­ти­прус­ско­му сою­зу, Рос­сия зая­ви­ла о го­тов­но­сти ока­зать со­дей­ст­вие в пе­ре­го­во­рах об об­мен­ной сдел­ке, ого­во­рив в то же вре­мя, что это не долж­но ума­лять пра­ва и пре­тен­зии Пет­ра.

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