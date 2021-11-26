КОПЕНГАГЕНСКИЙ ТРАКТАТ 1758 ГОДА
КОПЕНГАГЕНСКИЙ ТРАКТАТ 1758 ГОДА - договор между Францией и Данией.
Заключён 4 мая в Копенгагене с целью привлечения Дании на сторону антипрусской коалиции в Семилетней войне 1756-1763 годы.
Согласно Копенгагенскому трактату, Дания, оставаясь нейтральной, должна была сосредоточить в герцогстве Гольштейн армию численностью 18 тыс. пехотинцев и 6 тыс. кавалеристов и направить эти войска против Пруссии в случае её нападения на Гольштейн, Любек или Гамбург. Она обязалась также запретить Пруссии и Великобритании производить в датских владениях вербовку солдат, закупку провианта и лошадей.
Со своей стороны Франция брала на себя обязательство оказать помощь Дании в случае нападения на неё Пруссии, содействовать в получении от частных лиц займа в размере 6 млн. ливров сроком на 6 лет и в оформлении сделки с наследником русского престола герцогом Гольштейна Петром (будущий царь Пётр III) по обмену Гольштейна на графства Ольденбург и Дельменхорст.
В случае, если сделка не состоится, Франция гарантировала Дании по окончании войны получение справедливого эквивалента.
20 октября 1758 года к Копенгагенскому трактату в качестве гаранта присоединилась Австрия, оговорив, что упомянутый эквивалент не должен быть обеспечен за её счёт.
1 апреля 1760 года к соглашению присоединилась Россия; договор об этом подписали в Санкт-Петербурге М.И. Воронцов, И.И. Шувалов, французский посол П. Лопиталь и датский посланник фон дер Остен.
Стремясь закрепить присоединение Дании к антипрусскому союзу, Россия заявила о готовности оказать содействие в переговорах об обменной сделке, оговорив в то же время, что это не должно умалять права и претензии Петра.