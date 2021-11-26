АРАНДА (исп. Aranda) Абaрка де Болeа и Химeнес де Уррeа, Педро Пабло

10-й граф Аранда — испанский военный и политический деятель, дипломат.

Происходил из влиятельного семейства Арагона, гранд Испании 1 класса. Получил образование в Болонье и Риме. Участвовал в военных кампаниях в Италии (1740) и Португалии (1762–1763), генерал-капитан. Посол Испании в Португалии (1755–1756), Польше (1760–1762) и во Франции (1773–1787). В 1766–1773 председатель совета Кастилии. Общественно-политические воззрения А. сформировались под влиянием идей европейского Просвещения . А. был сторонником «просвещенной монархии» , которая, согласно его взглядам, должна представлять собой союз короля и знати, осуществляющих преобразования в интересах всего общества. Последователь Монтескьё , А. считал дворянство «средней силой», которая удерживает короля от деспотизма , а народ — от анархии. А. стремился укрепить политическое влияние титулованного дворянства и выступал против возраставшей власти незнатных чиновников. По его инициативе была проведена перепись населения (1768–1769) и предприняты попытки аграрной реформы — заселение и освоение пустошных земель в Андалусии (1767–1778). А. старался ограничить влияние католической церкви. В 1766–1767 благодаря его энергичным действиям из Испании были изгнаны иезуиты ; в 1770 — ограничены полномочия инквизиции . Во внешней политике А. выступал за активную антианглийскую политику в рамках испано-французских Семейных пактов и защиту испанских колониальных владений; участвовал в заключении Версальского мира 1783. В 1792 А. на короткое время стал первым министром. После провозглашения во Франции республики склонялся к союзу с антифранцузской коалицией, но не решился на разрыв отношений с Францией, надеясь спасти Людовика XVI . Колебания А. привели к его отставке. В 1794 А., вопреки мнению М. Годоя, выступил за мир с Францией, за что был сослан в Андалусию, а затем в Арагон.

Автор статьи: Юрчик Е.Э.