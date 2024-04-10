8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

РАСПАД ГАБСБУРГСКОЙ МОНАРХИИ

Яси О.

В книге Оскара Яси (1875 – 1957), видного публициста и общественного деятеля, одного из лидеров леволиберального движения Венгрии начала XX века, анализируются предпосылки и обстоятельства распада Габсбургской монархии. Автор внимательнейшим образом рассматривает внутреннюю политику и национальные проблемы полиэтничной империи. Публикация этой классической работы сопровождена статьей и комментариями д-ра ист. наук А. Г. Айрапетова и заполняет пробел в русскоязычных изданиях, посвященных данной теме.