8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ. ТОМ 3

Бонвеч Б.

Документы и материалы Третий том включает документы и материалы по истории Германии с древнейших времен до наших дней, многие из которых переведены на русский язык впервые. Документы и материалы систематизированы в соответствии с главами первых двух томов, расположены в хронологической последовательности и отражают важнейшие аспекты политической, социально-экономической и культурной жизни германских земель с I в. до н. э. до конца XX в.