МАРТИНОВИЧ ИГНАЦ
МАРТИНОВИЧ ИГНАЦ - венгерский политический деятель, организатор и руководитель движения «венгерских якобинцев».
Из семьи отставного офицера, рано остался сиротой. В 1773 году в городе Байя (Венгрия) вступил в орден францисканцев, в 1778 году принял сан священника. В 1779 году окончил теологический факультет университета в Буде, там же во францисканском монастыре начал преподавать философию и математику, в 1780 году переведён во францисканский монастырь в город Брод (ныне Славонски-Брод, Хорватия).
В 1781 году без разрешения церковных властей Мартинович покинул монастырь и занял должность полкового капеллана в Буковине, затем в качестве секретаря графа И. Потоцкого путешествовал по Европе. С 1782 года частный учитель в Лемберге (Львове), с осени 1783 года преподавал естествознание в Лембергской академии (с 1784 года университет).
Автор ряда естественнонаучных трудов. К концу 1780-х годов перешёл на материалистические и атеистические позиции, что нашло отражение в его «Философских записках...» («Mémoires philosophiques, ou la nature d ́evoil ́ee», 1788 год), хотя до конца жизни не сложил с себя сан католического священнослужителя. В анонимной политической брошюре «Воззвание к знати и дворянам…» («Oratio ad proceres et nobiles…», 1790 год) призывал свергнуть власть аристократии и высшего духовенства. Выступал за проведение буржуазных реформ под эгидой просвещённой монархии. В 1791 году в университете Пешта тщетно пытался получить должность профессора физики.
С 1791 года агент тайной полиции императора Леопольда II. Информировал власти о деятельности масонов, иллюминатов, иезуитов, давал политические рекомендации по борьбе с оппозиционным движением венгерского дворянства. В том же году получил звание придворного химика. При императоре Франце II, несмотря на увольнение со службы, продолжал писать доносы на представителей пештской демократической интеллигенции, с которыми установил контакты весной 1793 года. Разочаровавшийся в политике нового монарха, примкнул к республиканскому движению венгерской интеллигенции.
В памфлете «Открытое письмо императору» подверг уничтожающей критике политику Франца II, выразив солидарность с идеями Французской революции XVIII века. В мае 1794 года организовал в Венгрии два тайных общества. Общество реформаторов, объединявшее преимущественно патриотически настроенных дворян, ставило целью завоевание независимости и преобразование Венгрии в федеративную республику, состоящую из автономных национальных территорий, ликвидацию привилегий светской и церковной аристократии, национализацию их земель при сохранении налоговых льгот дворянства. Ещё более законспирированное Общество свободы и равенства должно было обеспечить переход ко 2-му этапу революционных преобразований, лишить дворянство всех сословных привилегий и провозгласить народную республику. В июле 1794 года полиция раскрыла готовившийся этими обществами заговор, Мартинович был арестован и по приговору суда обезглавлен вместе с другими главными заговорщиками.
Сочинения:
Философские записки // Избранные произведения венгерских мыслителей: конец XVIII – середина XIX в. М., 1965.