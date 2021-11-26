МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ

Мария Терезия ( нем . Maria Theresia) (13.05.1717, Вена — 29.11.1789, Вена) — эрцгерцогиня Австрии (с 1740), коронованная королева Венгрии (с 1741), коронованная королева Богемии (с 1743). Из династии Габсбургов. Старшая дочь императора Карла VI и принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской Елизаветы. В 1736 вышла замуж за герцога Лотарингского Франца Стефана (с 1737 великого герцога Тосканского). После его избрания в 1745 императором Священной Римской империи под именем Франца I именовалась императрицей-королевой, хотя и отказалась от императорской короны. Ввиду отсутствия у Карла VI наследников по мужской линии и согласно принятой им в 1713 Прагматической санкции М. Т. вступила в 1740 во владение землями Австрийского дома, которые ей пришлось отстаивать в ходе Силезских войн 1740—1742 и 1744—1745 и Войны за австрийское наследство 1740—1748 . В 1746 заключила союз с Елизаветой Петровной против прусского короля Фридриха II , которому в 1748 по Ахенскому миру уступила Силезию и графство Глац. С подачи государственного канцлера В. А. Кауница-Ритберга переориентировала внешнюю политику Австрии, примирившись в 1756 с давним противником — Францией. К этому союзу присоединились Россия и Швеция, образовав антипрусскую коалицию. Так и не вернув Силезию в ходе Семилетней войны 1756—1763 , М. Т. получила Галицию и Лодомерию по 1-му разделу Речи Посполитой , а в 1775 присоединила отторгнутую у Османской империи Буковину. По итогам Войны за баварское наследство 1778—1779 в состав владений Габсбургов вошел регион Иннфиртель. Поражение в войнах с Фридрихом II подтолкнуло М. Т., во многом по его примеру, к проведению реформ в духе «про­свещенного абсолютизма», направленных на централизацию системы управления и модернизацию монархии Габсбургов, хотя сама императрица идеям Просвещения не сочувствовала и стала реформатором поневоле. Были созданы Личная, придворная и государственная канцелярия, занимавшаяся проблемами внешней политики (1742), Директория по политическим и финансовым делам в австрийских и богемских землях (1749), Государственный совет как высший совещательный орган (1760). На основе данных о собственности, полученных в результате земельных измерений (так называемого Терезианского кадастра), был введен всеобщий подоходный налог, распространенный на дворянство и духовенство. Благодаря новому принципу набора рекрутов по мобилизационным спискам была создана регулярная армия, служба в которой становилась пожизненной. В 1767 вышел кодекс гражданского права ( лат . Codex Theresianus), в 1768 — уголовный кодекс ( лат . Nemesis Theresiana), в 1776 отменены пытки, ограничена смертная казнь. Сеньориальные суды лишились большей части своих полномочий, а само судопроизводство становилось исключительно прерогативой государства. М. Т. облегчила положение крестьян, сократив барщину до трех дней. В целях формирования единого экономического пространства были отменены некоторые внутренние тарифы между австрийскими и чешскими землями. В соответствии с принципами меркантилизма и протекционизма устанавливались высокие пошлины на иностранные промышленные товары и низкие на ввозимое сырье, на 10 лет освобождались от налогов вновь открываемые предприятия. Поощрялась внутренняя колонизация малозаселенных земель.

Хотя М. Т. была убежденной католичкой, она неоднократно предпринимала попытки вытеснить Католическую церковь из сферы образования. В 1746 была создана Терезианская рыцарская академия в Вене для юношей-дворян, из которой в 1754 выделилась Императорско-королевская академия восточных языков, в 1757 основана военная академия в Винер Нойштадте. После упразднения ордена иезуитов в 1773 все университеты Австрийской монархии перешли под кон­троль государства. Введенный в 1774 «Всеобщий школьный устав» предусматривал введение обязательного начального образования и создание трехступенчатой системы народных школ (последняя ступень — школы для учителей). Следствием роста грамотности стало продвижение по службе людей незнатного происхождения и формирование профессиональной бюрократии монархии Габсбургов. В браке с Францем I, являвшимся соправителем М. Т. в землях Австрийской монархии, родились 16 детей, 13 дожили до взрослого возраста. Престол Священной Римской империи занимали сыновья М. Т. Иосиф II (с 1765 соправитель матери) и Леопольд II . Три дочери были выданы замуж за представителей династии Бурбонов: Мария Каролина — за короля Неаполя Фердинанда IV , Мария Антуанетта — за французского короля Людовика XVI , Мария Амалия — за герцога Пармского Фердинанда I. Памятник М. Т. находится в Вене.

Лит .: Arneth A. Geschichte Maria Theresia’s. Bd. 1—10. Wien, 1863—1879; Wandruszka A. Maria Theresia. Die gro?e Kaiserin. Gottingen u. a. 1980; Beales D. Joseph II. Vol. 1: In the shadow of Maria Theresa, 1741—1780. Cambridge, 1987; Yonan M. Empress Maria Theresa and the Politics of Habsburg Imperial Art. Pennsylvania, 2011; Stollberg-Rilinger B. Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie. Munchen, 2017. М. А. Петрова.