МАКСИМИЛИАН I ИОСИФ

МАКСИМИЛИАН I ИОСИФ - ко­роль Ба­ва­рии (1806-1825 годы).

Из ди­на­стии Вит­тельс­ба­хов, сын гер­цо­га Пфальц­ско­го, Бир­кен­фельд­ско­го и Биш­вей­лер­ско­го Фрид­ри­ха Ми­ха­эля (1724-1767 годы). Отец Лю­до­ви­ка I .

Вы­рос и по­лу­чил вос­пи­та­ние во Фран­ции, имел зва­ние полковника Эль­зас­ско­го кор­пу­са французской ар­мии. В 1778 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом гра­фа Рап­польт­штейн­ско­го, в 1795 году - гер­цо­га Пфальц­ско­го и Цвейб­рюк­кен­ско­го.

В 1799 году под име­нем Мак­си­ми­лиа­на IV Ио­си­фа на­сле­до­вал кур­фюр­сту Пфальц­ско­му и Ба­вар­ско­му Кар­лу Тео­до­ру (1724-1799 годы), воз­гла­вив тем са­мым дом Вит­тельс­ба­хов, по­лу­чил так­же ти­тул гер­цо­га Бер­га и Юли­ха. В ус­ло­ви­ях ост­рых про­ти­во­ре­чий с Габс­бур­га­ми по тер­ри­то­ри­аль­ным во­про­сам и оче­вид­но­го рас­па­да Свя­щен­ной Римской им­пе­рии про­во­дил по­ли­ти­ку тес­но­го сою­за с Фран­ци­ей. В 1802-1803 годы се­ку­ля­ри­зи­ро­вал цер­ков­ную соб­ст­вен­ность.

В 1806 году всту­пил в соз­дан­ный под про­тек­то­ра­том На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та Рейн­ский со­юз. В том же го­ду при по­кро­ви­тель­ст­ве На­по­ле­о­на стал ко­ро­лём Ба­ва­рии под име­нем Мак­си­ми­лиа­н I Ио­си­фа. В 1808 году да­ро­вал Ба­ва­рии кон­сти­ту­цию (по­сле до­ра­бот­ки в 1818 году дей­ст­во­ва­ла вплоть до па­де­ния ба­вар­ской мо­нар­хии в 1918 году), от­ме­нил кре­по­ст­ное пра­во. На сто­ро­не Фран­ции уча­ст­во­вал в ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­не 1809 года, а в 1812 году в по­хо­де на­по­ле­о­нов­ской ар­мии в Рос­сию (по­те­ри ба­вар­ских войск в Рос­сии со­ста­ви­ли около 30 тысяч человек). Бла­го­да­ря сою­зу с Фран­ци­ей до­бил­ся зна­чительного рас­ши­ре­ния тер­ри­то­рии Ба­ва­рии (в 1803-1810 годы к ней бы­ли при­сое­ди­не­ны, по­ми­мо се­ку­ля­ри­зо­ван­ных зе­мель, княжества Ан­сбах, Бай­рёйт, ряд австрийских зе­мель, в том числе Зальц­бург, Ти­роль, Фо­рарль­берг). Пе­ред ли­цом над­ви­гаю­ще­го­ся во­енного по­ра­же­ния Фран­ции по ус­ло­ви­ям Рид­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра 1813 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну 6-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. По­сле Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годы воз­вра­тил Ав­ст­рии её зем­ли, до­бив­шись вза­мен пе­ре­да­чи в со­став Ба­ва­рии Рейн­ско­го Пфаль­ца, Ве­ли­ко­го гер­цог­ст­ва Вюрц­бург и княжества Ашаф­фен­бург.

Зна­чительное вни­ма­ние уде­лял во­про­сам раз­ви­тия нау­ки, куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния. В 1800 году пе­ре­вёл ста­рей­ший ба­вар­ский университет из Ин­голь­штад­та в Ланд­схут, в 1808 году уч­ре­дил в Мюн­хе­не Ака­де­мию изо­бра­зительных ис­кусств. Ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му су­до­про­из­вод­ст­ва, по­ли­ции, фи­нан­сов, на­чал ре­кон­ст­рук­цию Мюн­хе­на по про­ек­там архитектора К. фон Фи­ше­ра.

На­хо­дил­ся в тес­ных род­ст­вен­ных свя­зях с Вет­ти­на­ми, Габс­бур­га­ми и Го­ген­цол­лер­на­ми бла­го­да­ря за­му­же­ст­ву за гла­ва­ми этих ди­на­стий несколько до­че­рей от двух бра­ков.