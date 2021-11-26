КОРБ ИОГАНН ГЕОРГ

КОРБ ИОГАНН ГЕОРГ - австрийский дипломат .

Государственный дея­тель гер­цог­ст­ва Пфальц-Зульц­бах, ав­тор за­пи­сок о Рос­сии, канц­лер (1732 год). Дво­ря­нин. Вос­пи­ты­вал­ся в ие­зу­ит­ской кол­ле­гии г. Вюрц­бург, с 1689 года учил­ся в Вюрц­бург­ском университете. Вско­ре по­сле его окон­ча­ния за­чис­лен сек­ре­та­рём в по­соль­ст­во И.X. Гва­ри­ен­та, от­прав­лен­ное в Мо­ск­ву по­сле под­пи­са­ния Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей, Ве­не­ци­ей и Рос­си­ей Вен­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра (февраль 1697 год), на­прав­лен­но­го про­тив Ос­ман­ской им­перии. В 1698-1699 годы в со­ста­ве по­соль­ст­ва на­хо­дил­ся в Рос­сии. С 1700 года со­сто­ял на служ­бе у гер­цо­гов Пфальц-Зульц­бах­ских.

В конце 1700 - начале 1701 годов из­дал сочинение «Днев­ник по­езд­ки в Мо­с­ков­ское го­су­дар­ст­во Иг­на­тия Хри­сто­фо­ра Гва­ри­ен­та, по­сла им­пе­ра­то­ра Ле­о­поль­да I к ца­рю и ве­ли­ко­му кня­зю Мо­с­ков­ско­му Пет­ру Алек­сее­ви­чу в 1698 году, ве­дён­ный сек­ре­та­рём по­соль­ст­ва Ио­ган­ном Ге­ор­гом Кор­бом». И.Г. Корб за­фик­си­ро­вал важ­ней­шие со­бы­тия (в частности, Стре­лец­кое вос­ста­ние 1698 года и по­сле­до­вав­шие за ним мно­го­числ. каз­ни), опи­сы­вал жизнь русского дво­ра, осо­бое вни­ма­ние уде­лял ор­га­ни­за­ции русского вой­ска, по­ряд­ку ра­бо­ты при­ка­зов и др. государственных уч­ре­ж­де­ний, со­стоя­нию об­ра­зо­ва­ния, а так­же бы­ту и нра­вам русского на­ро­да.

Дал ха­рак­те­ри­сти­ки ца­рю Пет­ру I и ря­ду российских государственных дея­те­лей, с ко­то­ры­ми не раз встре­чал­ся. Не­ко­то­рые сю­же­ты в из­дан­ном «Днев­ни­ке…» бы­ли про­ил­лю­ст­ри­ро­ва­ны ри­сун­ка­ми са­мо­го И.Г. Корба «Днев­ник…» бы­ст­ро при­об­рёл ши­ро­кую из­вест­ность. В Рос­сии кни­га вы­зва­ла не­га­тив­ную ре­ак­цию. Так, российский ре­зи­дент в Ве­не кн. П.А. Го­ли­цын, счи­тая ав­то­ром кни­ги Гва­ри­ен­та, в августе 1701 года пи­сал гла­ве По­соль­ско­го при­ка­за Ф.А. Го­ло­ви­ну, что Гва­ри­ент «вы­дал кни­гу о со­стоя­нии и по­ряд­ках Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва... как я слы­шал, та­ко­ва по­ган­ца и ру­га­те­ля на Мо­с­ков­ское го­су­дар­ст­во не бы­ва­ло; с при­ез­ду его сю­да, нас учи­ни­ли бар­ба­ра­ми и не ста­вят ни во что...». По на­стоя­нию российских ди­пло­ма­тов ти­раж кни­ги И.Г. Корба был унич­то­жен.

Вско­ре по­сле вы­хо­да в свет «Днев­ник…» был пе­ре­ве­дён на русский язык в По­соль­ском при­ка­зе. Пер­вый пе­ре­сказ кни­ги И.Г. Корба на русский язык опуб­ли­ко­ван в 1840 году А. Ро­слав­ле­вым, в 1863 году «Днев­ник…» опуб­ли­ко­ван пол­но­стью в пе­ре­во­де М.И. Се­мев­ско­го и Б.В. Же­нё­ва, в 1906 году А.И. Ма­леи­ным осу­ще­ст­в­лён его но­вый, наи­бо­лее пол­ный и точ­ный пе­ре­вод. Со­чи­не­ние И.Г. Корба так­же пе­ре­ве­де­но на английский, французский и немецкий язы­ки.