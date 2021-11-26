КЛОШКА ЙОН

Клошка (рум. Cloşca), Йон (наст. имя Йон Оарга) (ок. 1748, с. Карпиниш — 28.12.1785 г. Альба-Юлия) — один из руководителей крупного антикрепостнического вооруженного выступления румынских и венгерских крестьян Трансильвании в 1784 (восстание Хории, Клошки и Кришана).

К. был крепостным крестьянином в селе Кэрпениш уезда Алба. Несколько раз в составе крестьянских депутаций подавал петиции императору Иосифу II Габсбургу . Вместе с крестьянами Хория (наст. имя — Василе Урсу Никола) и Кришаном (наст. имя Марку Джурджу) возглавил восстание, направленное на уничтожение крепостничества на территории Трансильвании. После неудачных для повстанцев боев за г. Деву К. от их имени вел переговоры с австрийскими властями империи, завершившиеся заключением временного перемирия. Однако против повстанцев выступили помещики, восстание было подавлено. 27 декабря 1784 К. и Хория были взяты в плен и заключены в тюрьму в крепость Алба-Юлия. 28 февраля 1785 К. был казнен через колесование.

Лит.: Georgescu-Buzău G. Răscoala de la 1784 a iobagilor din Transilvania de sub conducerea lui Horia, Cloşca şi Crişan. Bucharest, 1962; Pascu Ş. Războiul ţăranilor din 1784 de sub conducerea lui Horea //Cloşca şi Crişan. Bucharest, 1957.