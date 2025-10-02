Австрийская монархия Габсбургов в XVII-XVIII веках Поражение в Тридцатилетней войне ослабило позиции Габсбургов в Европе. Но все же после Вестфальского мира под их властью оставались многочисленные собственные земли, среди которых были Австрия, Штирия, Тироль и другие территории, населенные австрийцами, славянские земли Чехия, Моравия, Словакия, Хорватия, а также северо-западная часть Венгрии. Владения дома Габсбургов представляли собой самое крупное государство в Священной Римской империи. Его большие размеры, а также роль форпоста для защиты от турецких вторжений, обеспечили Габсбургам почти непрерывное владение императорским титулом с тех пор, когда в 1273 г. владелец замка Габсбург в Швейцарской области Торгау Рудольф I был избран императором Священной Римской империи. Не переставая быть императорами, Габсбурги, прежде всего, заботились об управлении собственными землями.

Монархия австрийских Габсбургов в ХVII-XVIII веках представляла собой многонациональное феодально-абсолютистское государство, в котором австрийцы занимали господствующее положение, а славянские народы и венгры подвергались национальному гнету. Турецкая опасность делала необходимой централизацию управления в империи. Император утверждал стоявших во главе провинций наместников из местных крупных землевладельцев, избранных сословно-представительными собраниями. Роль сословных собраний, состоявших из местной знати, духовенства, представителей от крупнейших городов, постепенно снижалась в политической жизни провинций, они использовались центральным правительством главным образом для утверждения налогов, которыми облагалось местное население.

Таким же сложным и неоднородным, как многонациональный состав населения империи, являлся и социально-экономический строй отдельных земель и территорий, составлявших владения Габсбургов. Основой экономики во всех этих землях было сельское хозяйство. Все крестьяне Австрийской империи находились в феодальной зависимости, за исключением лично свободных крестьян-горцев Тироля. Вместе с тем существовали заметные различия в положении крестьянства и в их взаимоотношениях с дворянством в разных регионах империи. В Чехии, Силезии, Венгрии, Хорватии развивалось крупное помещичье хозяйство, основанное на барщинном труде крестьян, прикрепленных к поместью. Крестьяне отбывали барщину («робот»), платили помещику разные натуральные оброки и денежный чинш. В Австрии, Штирии, Каринтии, Крайне, преобладало мелкое крестьянское хозяйство, платившее помещикам феодальную ренту в натуральной или денежной форме. К концу ХVIII века личное прикрепление крестьян к земле на этих территориях фактически исчезло. На остальных территориях оно сохранялось в том или ином виде. Все крестьяне несли повинности в пользу церкви, выплачивали налоги государству.

В австрийской промышленности в ХVII веке преобладало ремесленное производство и рассеянная мануфактура. В ХVIII веке появляются централизованные мануфактуры. В Чехии развивается производство оружия, полотняных и шерстяных тканей, стеклянных изделий. Австрия и Вена стали центрами хлопчатобумажной и шелковой промышленности. Правительство поощряло развитие мануфактур, ограничивало ввоз иностранных товаров, запрещало вывоз за границу денег и драгоценностей, способствовало основанию мануфактур по производству вооружения и снаряжения для армии, полотна, предметов роскоши. В Линце была расположена наиболее крупная государственная суконная мануфактура.

Большая часть производимых товаров продавалась на внутреннем рынке. Незначительное развитие промышленного производства в Венгрии, Галиции, Трансильвании, позволяло выгодно сбывать промышленные товары в этих «внутренних австрийских колониях». Поэтому внешняя торговля Австрийской монархии была слабо развита. Из Чехии на экспорт поставлялись холст, знаменитое богемское стекло, кожа, бумага, шерстяные ткани, пиво. Вена экспортировала шелковые изделия, зеркала, фарфор. Штирия, Каринтия и Крайна специализировались на производстве для экспорта сельскохозяйственных орудий, кос и серпов. Судоходные реки – Дунай с его притоками, Эльба, Одер, Рейн, сохраняли свое значение главных торговых путей внутри Габсбургского государства. В XVIII веке были проведены шоссейные дороги, соединившие Прагу, Вену и Брно. Триест и Фиуме были объявлены вольными портами и постепенно стали превращаться в крупные центры внешней торговли. Несмотря на эти выходы к морю, Австрийская монархия оставалась континентальной державой.

После Вестфальского мира австрийские Габсбурги продолжали стремиться к расширению своих владений и сохранению европейской гегемонии. Их главными противниками в это время были Франция и Османская империя. В 1683 г. турки осадили Вену, но войска австрийского императора Леопольда I с помощью подоспевшей польской армии под командованием талантливого полководца Яна Собесского, нанесли им сокрушительное поражение. В этом сражении отличился молодой итальянский военачальник Евгений Савойский. По Карловацкому договору 1699 г. вся, находившаяся под турецкой властью часть Венгрии, была освобождена от турецких войск и присоединена к Австрии. В благодарность за это венгерский сейм передал корону Леопольду I с правом наследования по мужской линии. С тех пор австрийский император стал и королем Венгрии. Однако освобождение Венгрии от турецкого гнета привело ее к подчинению австрийским Габсбургам. Венгерская знать стремилась к самостоятельности, проявляла непокорность и подвергалась австрийскими властями жестоким репрессиям за отказ от подчинения.

На Западе австрийские Габсбурги участвовали в многочисленных войнах с Францией. В итоге войны за испанское наследство они потеряли испанский престол, который занял внук Людовика ХIV Филипп Бурбон. К Австрии перешли Бельгия, Неаполитанское королевство, остров Сардиния и Милан. Сардинию Австрия вскоре передала савойскому герцогу, Сицилию вместе с Неаполем уступила Испании, но Ломбардию она старалась прочно удерживать в своем владении.

Во время этой войны в Венгрии произошло национально-освободительное восстание против австрийского гнета. Во главе восставших стоял дворянин Ференц Ракоци, отец которого был казнен по обвинению в заговоре против императора. Австрийская армия подавила это восстание и, затем уже при поддержке венгров, приступила к завоеванию сербских земель. К Венгерскому королевству были присоединены Банат, обширные сербские земли к югу от Дуная и часть Валахии. Однако вскоре император вынужден был уступить их Турции. Огромные расходы на армию привели к ослаблению Габсбургской монархии.

После смерти в 1740 г. императора Карла VI прекратилось мужское потомство династии Габсбургов. Закон о престолонаследии, принятый еще при жизни императора, так называемая Прагматическая санкция, объявляла переход престола по женской линии в случае отсутствия мужских наследников. Наследницей Карла VI была его 23-летняя дочь Мария-Терезия, но ее права начал оспаривать Баварский курфюрст Карл-Альбрехт, которого поддержали Франция, Испания и Саксония. Прусский король Фридрих II, воспользовавшись ситуацией, захватил Силезию. В результате войны за австрийское наследство (1740-48) Мария-Терезия сохранила императорскую корону за своей династией, императором был признан ее муж Франц-Стефан Лотарингский, взявший фамилию Габсбургов. Но ей так и не удалось вернуть Силезию. Не смогла она это осуществить и в ходе Семилетней войны.

В 1774 г. Габсбурги воспользовались русско-турецкой войной и присоединили к Австрии Буковину. По первому и третьему разделам Польши в 1772 и 1795 гг. к Австрии были присоединены Галиция и польский город Краков с прилегающей областью. Австрийская монархия стала одной из самых крупных держав Европы.

Во второй половине ХVIII века в Австрийской империи, так же как и в Пруссии, были сделаны попытки реформ в духе политики просвещенного абсолютизма. Их начало относится ко времени правления Марии-Терезии (1740-80). Она учредила Государственный совет по законодательству, создавший сборники гражданского и уголовного права. По ее указу барщина ограничивалась тремя днями в неделю. Был установлен контроль за судебной властью помещиков, правительство пыталось не допускать захвата дворянами крестьянских участков.

Реформы продолжал сын и наследник Марии-Терезии Иосиф II (1780-90). Его прозвали «революционером на троне». Иосиф II отменил привилегии дворянства по уплате налогов, установил равенство всех перед судом, сделал доступными государственные должности для представителей всех сословий. Он отменил личную зависимость крестьян, закрепил за ними их земельные наделы, уменьшил повинности в пользу помещиков. Иосиф II объявил веротерпимость и провел церковные реформы. Многие дела, которые раньше решали только римские папы, были переданы местным епископам. Монашеские ордена, прежде зависевшие от Рима, теперь подчинялись местному духовному начальству. Иосиф II приказал закрыть сотни монастырей, их имущество подлежало конфискации.

Прогрессивные преобразования сочетались у Иосифа II с попытками усилить центральную власть, заменить сословное самоуправление в отдельных областях централизованным управлением из Вены. Он хотел все королевства, входившие в состав Австрийской империи, в том числе Чехию и Венгрию, все наследственные княжества соединить в единообразное государство, в котором должен был господствовать один язык – немецкий. Проведение в жизнь этих планов встретило сильное сопротивление на местах. Бельгия и Венгрия, имевшие давние традиции государственной самостоятельности, пригрозили отделением. Реформы Иосифа II вызвали большое недовольство со стороны дворянства и духовенства во всех частях империи. Поэтому в последнее время своего правления, Иосиф II начал их отменять, чтобы сохранить целостность государства. Герцог Тосканский, унаследовавший австрийский трон под именем Леопольда II (1790-92), отменил почти все указы своего предшественника. Преемник Леопольда Франц II проводил еще более реакционную политику.

Литература

Л. Е. Найборт «Очерки новой истории и историографии стран запада XVII-XIX веков»