АРСЕНИЙ IV Йованович Шакабента

Сербский (печский) патриарх (1725—1737), карловацкий митрополит (1741—1748).

Во время Русско-турецкой войны 1735—1739 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ), в которую в 1737 вступила Австрия, А. IV по договоренности с Веной участвовал в организации антиосманского восстания в Южн. Сербии, начало которого было приурочено к общему наступлению австрийской армии. Однако летом 1737 ход и войны для австрийцев, и восстания для сербов оказался неудачным. Осенью вместе с отступлением австрийских войск началась эмиграция сербской части населения (до 6 тыс. чел.) во владения Габсбургов , возглавленная сербским патриархом. В 1741 А. IV возглавил Карловацкую митрополию, которая фактически стала главным церковным центром сербского народа, приняв на себя былую роль Печской патриархии, хотя та формально просуществовала до 1766. А. IV добился в 1741 от императрицы Марии Терезии подтверждения привилегий, дарованных австрий­ским сербам ее предшественниками, а также своего патриаршего достоинства и роли духовного владыки сербского населения.

Автор статьи: Исаева О.Н.