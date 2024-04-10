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17.06.2026
Французская революция: конец Старого порядка и установление республики
Какая основная предпосылка привела к Французской революции 1789 года?
Огромный государственный долг и финансовый кризис, который корона пыталась решить за счёт обложения налогами всех сословий, включая привилегированные.
Полное отсутствие неурожаев и процветание крестьянства, которое требовало перемен.
Успешные реформы Людовика XVI, которые он проводил слишком быстро.
Вторжение иноземных армий, которое заставило народ взяться за оружие.
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