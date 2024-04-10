8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МАНФРЕД А.

В сборник трудов выдающегося историка А. З. Манфреда, автора «Наполеона Бонапарта» и «Трёх портретов», вошли его основные работы, посвящённые Великой французской революции, в том числе обширный очерк по истории революционных событий и статьи, в которых дан глубокий анализ якобинской диктатуры – кульминационного этапа революции. В книге помещены также статьи о Робеспьере и Марате, написанные с блеском, присущим А. З. Манфреду – замечательному мастеру исторического портрета.