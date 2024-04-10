8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

КРЕСТЬЯНЕ И ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

АДО В.

Монография профессора А.В.Адо посвящена одной из важнейших проблем Великой французской революции - роли в ней крестьянства. В книге впервые воссоздана широкая картина своеобразной "крестьянской войны", развертывавшейся в деревнях Франции в революционные годы. История крестьянского движения рассматривается в тесной связи с динамикой восходящего развития революции, последовательной смены ее основных этапов. Автором широко использованы материалы французских архивов. В настоящем, втором издании монографии (первое издание вышло в 1971 г.) учтена новейшая научная литература, получили отражение споры в современной историографии, связанные с проблематикой книги.