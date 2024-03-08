САНКЮЛОТЫ

Санкюлóты ( фр . sans-culottes, от sans — «без» и culottes — короткие штаны до колена, которые носило дворянство) — термин, появившийся в первые годы Французской революции XVIII в., презрительное название бедняков, грубых и бескультурных, оборванцев. К 1792 стало, напротив, с гордостью использоваться городскими низами как самоназвание, приобретая дополнительные смыслы: патриот, республиканец, наделенный гражданскими добродетелями, активный революционер, защитник революции. С. противопоставляли себя «аристократам», сторонникам королевской власти. После Термидорианского переворота слово вновь все чаще стало употребляться в негативном контексте.

Лит. : Tønnesson K. La défaite des sans-culottes: mouvement populaire et réaction bourgeoise en l’an III. Oslo, 1959; Soboul A. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire en l’an II: 1793–1794. Paris, 1958 (рус. пер.: Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966); Burstin H. L’invention du sans-culotte: Regards sur Paris révolutionnaire. Paris, 2005; Sonenscher M. Sans-Culottes: An Eighteenth-Century Emblem in the French Revolution. Princeton, 2008. Д. Ю. Бовыкин.