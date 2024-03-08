РОЛАН ДЕ ЛА ПЛАТЬЕР, ЖАН-МАРИ

Ролáн ( фр . Roland) де Ла Платьер, Жан-Мари (06.02.1734, Тизи — 15.11.1793, Бург-Бодуэн) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в . Из семьи магистрата, мать — дворянка. Не получил регулярного образования. Член администрации по управлению торговлей в Роане (1754), ученик инспектора мануфактур (1755), младший инспектор мануфактур в Клермон-Лодев (1764, ныне Клермон-л’Эро), инспектор мануфактур в Амьене (1766), затем в Лионе (1784). Познакомившись с недостатками управления промышленностью, стал разделять идеи экономического либерализма. Входил в круг экономистов и физиократов, был знаком с А. Р. Тюрго . По поручению интенданта финансов Ф. Трюдена де Монтиньи путешествовал по Голландии, Фландрии, Швейцарии, Италии и Англии, а также по французским провинциям. В 1780–1789 опубликовал множество технических сочинений, выступал как редактор трех томов «Методической энциклопедии» («Encyclopédie méthodique», 1784–1785, 1790), посвященной различным наукам, искусствам и ремеслам и призванной расширить и улучшить «Энциклопедию» Дидро и Д’Аламбера . В отличие от физиократов, Р. д. Л. П. уделял особое внимание промышленности и торговле, на его труды опирался А. Смит . Член Лионской академии наук, литературы и искусств (1785). После начала Революции избран членом лионского муниципалитета (1790). С 1791 — в Париже, член Якобинского клуба (см. Якобинцы ), входил в его Комитет по переписке, один из основателей Якобинского клуба в Лионе. Cотрудничал с Т. Пейном , Ж.-П. Бриссо , Н. де Кондорсе . Республиканец, пользовался большим авторитетом как экономист, его жена — Манон Р. д. Л. П. содержала модный салон, в котором собирались жирондисты . Министр внутренних дел (март–июнь 1792, август 1792 — январь 1793). Организовывал в провинции пропаганду против неприсягнувших священников, в пользу революционных ценностей и экономического либерализма. Избран депутатом Национального Конвента , но отказался от мандата в пользу поста министра. Противник монтаньяров , во многом именно на Р. д. Л. П. была сосредоточена их критика жирондистов. Отставка Р. д. Л. П. с поста министра значительно ослабила их позиции. После переворота 31 мая — 2 июня 1793 скрывался от ареста в Париже, затем в Руане. Покончил с собой, узнав о казни жены.

Соч .: Manufactures, arts et métiers. 5 vols. Paris, 1784–1828; Compte moral du ministre de l’Intérieur. Paris, 1792; Lettres d’amour (1777 à 1780) / Roland et Marie Philipon. Paris, 1909; Voyage en France, 1769. Valence, 1913; Correspondance du ministre de l’Intérieur relative au commerce, aux subsistances et à l’administration générale (16 avril — 14 octobre 1792). Paris, 1917.

Лит. : Bernardin Е. Jean-Marie Roland et le Ministère de l’Intérieur. Paris, 1964; Rosetta D. Jean-Marie Roland de La Platière: un savant du Beaujolais au siècle des Lumières. Gleizé, 2018; Reynolds S. Marriage and Revolution: Monsieur and Madame Roland. Oxford, 2012; Perroud Cl. Еtudes sur les Roland. 2 vols. Volonne, 2019. Д. Ю. Бовыкин.