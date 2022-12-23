МУНЬЕ , ЖАН ЖОЗЕФ Мунье (фр. Mounier), Жан Жозеф (12.11.1758, Гренобль — 26.01.1806, Париж) — политический деятель периода Французской революции XVIII в.

Мунье ( фр . Mounier) , Жан Жозеф (12.11.1758, Гренобль — 26.01.1806, Париж) — политический деятель периода Французской революции XVIII в . Вырос в семье торговца. Адвокат (1779), интересовался сравнительным анализом французских и английских государственных институтов, конституционным правом. Королевский судья (1783). Выступал за двухпалатный законодательный корпус, против Старого порядка . Начал политическую карьеру на заседаниях провинциальных штатов Дофине. Депутат от третьего сословия в Генеральных штатах. Один из инициаторов клятвы в Зале для игры в мяч, пользовался большим авторитетом у депутатов от третьего сословия. Член конституционного комитета, видный оратор. Вместе с Клермон-Тоннером, Малле дю Паном , Малуэ , Монлозье входил в группу умеренных монархистов, выступал за королевское вето, против радикальных преобразований, народных движений, продолжения Революции. Председатель Учредительного собрания во время событий 5—6 октября 1789, был ими напуган и удалился в Дофине, где безуспешно пытался собрать провинциальные штаты. 21 ноября подал в отставку, в мае 1790 эмигрировал в Савойю, затем много путешествовал. В 1795—1801 преподавал историю и право в Веймаре. В 1801 вернулся во Францию. В 1802 назначен префектом департамента Иль-и-Вилен, в 1805 — членом Государственного совета. Кавалер ордена Почетного легиона (1804).

Соч .: Considerations sur les gouvernemens et principalement sur celui qui convient a la France. Paris, 1789; Expose de la conduite de M. Mounier, dans l’Assemblee nationale, et des motifs de son retour en Dauphine. Grenoble, 1789; Nouvelles Observations sur les etats generaux de France. [S. l.], 1789; Plan d’education nationale adresse aux Etats generaux par un pere de famille dauphinois. [S. l.], 1789; Reflexions politiques sur les circonstances presentes. Geneve, [1791]; Recherches sur les causes qui ont empeche les Francois de devenir libres, et sur les moyens qui leur restent pour acquerir leur liberte. Lyon, 1792; Adolphe, ou Principes elementaires de politique et resultats de la plus cruelle des experiences. London, 1795; De l’influence attribuee aux philosophes, aux francs-macons et aux illumines sur la revolution de France. Tubingen, 1801.

Лит. : Lanzac de Laborie L. de. Un royaliste liberal en 1789. Jean-Joseph Mounier: sa vie politique et ses ecrits. Paris, 1887; Vermale F. Les annees de jeunesse de Mounier (1758—1787): documents inedits // Annales historiques de la Revolution francaise. 1939. № 91. P. 1—24; Egret J. La Revolution des Notables: Mounier et les monarchiens, 1789. Paris, 1950; Hutton P. H. Jean-Joseph Mounier: A Study of a Moderate Politician in the French Revolution. Madison, 1964; Terminer la Revolution: Mounier et Barnave dans la Revolution francaise. Colloque de Vizille, 1988. Grenoble, 1990; Bourgeois R. Jean-Joseph Mounier: un oublie de la Revolution. Grenoble, 1998; Сергиенко В. Ю. Конституцион­ные монархисты-эмигранты времен Фран­цузской революции конца XVIII века // Новая и новейшая история. 2003. № 5. С. 59—74. Д. Ю. Бовыкин.