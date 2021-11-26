МИРАБО ОНОРЕ ГАБРИЕЛЬ РИКЕТИ, ГРАФ ДЕ
МИРАБО ОНОРЕ ГАБРИЕЛЬ РИКЕТИ, ГРАФ ДЕ - французский политический деятель, один из лидеров Французской революции XVIII века.
Сын В.Р. Мирабо. Учился в военной школе, в 1767 году зачислен в драгунский полк. Во время службы наделал долгов, по настоянию отца был подвергнут аресту и тюремному заключению в замке на острове Ре (Бискайский залив). После освобождения участвовал со своим полком в экспедиции на остров Корсика (1769-1770 годы), из которой вернулся в звании капитана. Под давлением отца в 1772 году женился на богатой маркизе М.Э. де Кове Маринян. Растратил значительную часть приданого жены. В последующие годы неоднократно подвергался ссылке и тюремному заключению. За похищение жены маркиза де Моннье приговорён к смертной казни (заменена заключением в замке Венсенн; 1777-1780 годы). В эти годы активно занимался литературной деятельностью, написал несколько публицистических сочинений, обличавших деспотизм королевской власти, а также романов, сюжеты которых во многом были взяты из его собственной жизни. Стал тайным агентом правительства, в 1786 году направлен в Берлин с целью получения информации о будущей внешней политике Пруссии.
В период предреволюционного кризиса во Франции приобрёл широкую известность критикой существующего режима, который он предлагал реформировать на либеральных началах, взяв за образец английскую политическую систему. Департамент Генеральных штатов от третьего сословия, один из самых популярных его членов. Сыграл решающую роль в защите учреждённого 17.06.1789 года Национального собрания, стал его неформальным лидером, затем председателем (с января 1791 года). После взятия Бастилии ратовал за примирение Людовика XVI с Национальным собранием, стремился к установлению во Франции режима конституционной монархии. Перед лицом нарастания радикальных настроений в обществе сблизился с партией двора, пытался остановить дальнейшее развитие революции. С мая 1790 года платный конфиденциальный советник короля. Возглавив в том же году Дипломатический комитет Национального собрания, выступал за проведение осторожной внешней политики, чтобы не дать повода иностранным державам к вмешательству во внутренние дела Франции. В 1790-1791 годах один из вождей партии фельянов. Бурная жизнь, переживания и нервные перегрузки подорвали здоровье Мирабо. Умер на пике популярности, был удостоен общенациональных похорон и погребения в Пантеоне. После ареста королевской семьи и обнаружения документальных свидетельств сотрудничества Мирабо с двором его останки были вынесены из Пантеона (сентябрь 1794 года) и перезахоронены на кладбище в Кламаре (ныне в департаменте О-де-Сен).
Сочинения:
Œuvres. P., 1834. Vol. 1-8;
Correspondance entre le Comte de Mirabeau et le Comte de La Marck pendant les années 1789, 1790 et 1791. P., 1851. Vol. 1-2.