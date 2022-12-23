МЕРЛЕН, ФИЛИПП АНТУАН

Мерлен ( фр . Merlin) , Филипп Антуан (из Дуэ) (30.10.1754, Арлё — 26.12.1838, Париж) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в . Происходил из семьи зажиточных крестьян. Закончил иезуитский коллеж в Дуэ (1770), бакалавр искусств (1772). Закончил юридический факультет университета Дуэ (1775), лиценциат права. Адвокат парламента Фландрии (1775), Парижского парламента (1777), Совета Артуа (1778), приобрел широкую известность как юрист. Советник-секретарь короля при парламенте Фландрии (1782), участвовал в управлении апанажем герцога Орлеанского. Один из ведущих авторов «Всеобщего толкового справочника по юриспруденции» («Repertoire universel et raisonne de jurisprudence et matiere civile, criminelle, canonique et beneficiale», 1775—1783). Депутат от третьего сословия в Генеральных штатах, член Комитетов по проверке полномочий, по отчуждению национальных доменов. Как специалист по феодальному праву после 4—11 августа 1789 способствовал разрушению сеньориального порядка. Член Якобинского клуба , затем Клуба фельянов , из которого вернулся к якобинцам. Председатель окружного суда в Париже (1791), уголовного суда в департаменте Нор (1791). Депутат Национального Конвента (1792—1795), принадлежал к Равнине, голосовал за казнь Людовика XVI . Направлялся с миссиями в Северную армию и в армию побережья Бреста. Член Комитета по законодательству. После Термидорианского переворота избирался председателем Конвента, членом Комитета общественного спасения, занимался юридическими и дипломатическими вопросами, выступал за сохранение репрессивных законов времен диктатуры монтаньяров. Член Института (1795). Депутат Совета старейшин (1795), министр юстиции (1795, 1796—1797), министр полиции (1796). Придерживался центристской позиции, выступал против роялистов и неоякобинцев. После переворота 18 фрюктидора член Директории (1797—1799), участвовал в разработке конституций братских республик. Член Французской академии (1803). Прокурор империи при кассационном суде (1804), член Государственного совета (1806), граф Империи (1810), награжден Орденом почетного легиона (1810). Депутат во время «Ста дней» (1815), отправлен в изгнание как цареубийца, проживал в Нидерландах (1815—1830). В 1830 вернулся во Францию. Член Академии моральных и политических наук (1832).

Соч .: Repertoire universel et raisonne de jurisprudence civile, criminelle, canonique et beneficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes. 64 vol. Paris, 1775—1783; Traite des droits, fonctions, franchises, exemptions, prerogatives et privileges annexes en France a chaque dignite...: ouvrage de plusieurs jurisconsultes et gens de lettres. 4 vol. Paris, 1786—1788; Recueil alphabetique des questions de droit qui se presentent le plus frequemment dans les tribunaux. 7 vol. Paris, an XI—XII.

Лит .: Duvivier P. L’exil du comte Merlin dans les Pays Bas (1815—1830) d’apres des documents inedits. Malines, 1911; Gryffy L. La Vie et l’?uvre juridique de Merlin de Douai (1754—1838). These pour le doctorat. Paris, 1934; Leuwers H. Merlin de Douai (1754—1838): un juriste en politique. Arras, 1996. Д. Ю. Бовыкин.