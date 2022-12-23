МАЛУЭ , ПЬЕР ВИКТОР

Малуэ ( фр . Malouet) , Пьер Виктор (11.02.1740, Риом — 07.09.1814, Париж) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в . Из семьи юристов. Изучал право в Париже. В 1763—1788 работал в ведомстве морского флота и колоний. Интендант флота в Тулоне (1781—1788). Имел знакомства в придворных кругах и среди просветителей. Депутат Генеральных штатов от третьего сословия (1789—1791). Видный оратор, член Комитетов по делам флота, финансов, здравоохранения и по декретам. Вместе с Клермон-Тоннером, Малле дю Паном , Монлозье, Мунье входил в группу умеренных монархистов, сторонник конституционной монархии по английскому образцу. После 10 августа 1792 — в эмиграции в Англии, в 1801 вернулся во Францию. Занимал различные должности в морском ведомстве. Член Государственного совета (1810), кавалер и командор Ордена почетного легиона (1805, 1811), барон Империи (1810). В 1812 отправлен в отставку из-за несогласия с войной с Россией. Морской министр Людовика XVIII (1814).

Соч .: Memoire sur l’esclavage des negres. Neufchatel, 1788; Memoires de Malouet. 2 vol. Paris, 1868.

Лит. : Raphanaud G. Le baron Malouet: ses idees, son ?uvre, 1740—1814. Paris, 1907; Griffiths R. Le centre perdu: Malouet et les «monarchiens» dans la Revolution francaise. Grenoble, 1988; Сергиенко В. Ю. Конституционные монархисты-эмигранты времен Французской революции конца XVIII века // Новая и новейшая история. 2003. № 5. С. 59—74. Д. Ю. Бовыкин.