ЛЮДОВИК XVII Людовик XVII (фр. Louis XVII) (27.03.1785, Версаль — 8.06.1795, Париж) — король Франции и Наварры (1793—1795) из династии Бурбонов, не коронованный и реально не правивший, но признанный европейскими державами и сторонниками монархии.

Людовик XVII ( фр . Louis XVII) (27.03.1785, Версаль — 8.06.1795, Париж) — король Франции и Наварры (1793—1795) из династии Бурбонов, не коронованный и реально не правивший, но признанный европейскими державами и сторонниками монархии. Второй сын Людовика XVI и Марии-Антуанетты Австрийской, имел титул герцога Нормандского. Смерть старшего брата (4 июня 1789) сделала Л. XVII дофином Франции. По Конституции 1791, принятой в ходе Французской революции XVIII в ., носил титул королевского принца (1791—1792). После падения монархии 10 августа 1792 был с родителями и сестрой заключен в тюрьму Тампль. После казни Людовика XVI 21 января 1793 роялисты провозгласили Л. XVII королем. С лета 1793 находился в одиночном заключении. Чтобы прививать Л. XVII республиканские ценности, его воспитателем назначили члена коммуны Парижа и клуба Кордельеров сапожника А. Симона. Под его давлением Л. XVII дал показания на процессе Марии-Антуанетты против матери. После отставки Симона в январе 1794 Л. XVII содержали в полной изоляции, здоровье его существенно ухудшилось, он перестал говорить. В июне 1795 Национальный Конвент объявил о смерти Л. XVII от золотухи. Радикальные изменения в состоянии ребенка, странные обстоятельства его смерти заставили ряд современников и историков заподозрить ее насильственный характер или предположить, что Л. XVII был тайно вывезен из тюрьмы. В XIX в. несколько десятков человек претендовали на то, что являются выжившим Л. XVII. Личность некоторых из них была подтверждена придворными Людовика XVI, а К. В. Наундорфа — и правительством Нидерландов.

Лит. : Roche X., de. Louis XVII. Paris, 1986; Romain J.-P. Louis XVII. Roi de Thermidor. Paris, 1995; Бовыкин Д. Ю. Король умер?.. (посмертная судьба Людовика XVII) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2004. М., 2005; Delorme Ph. Louis XVII: la biographie. Versailles, 2015; Bourbon Ch. L. E. de. Louis XVII a survecu a la prison du Temple: la preuve par l’analyse ADN. Perpignan, 2016; Becquet H. Louis XVII: l’enfant roi. Paris, 2017. Д. Ю. Бовыкин.