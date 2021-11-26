ЛЮДОВИК XVI

Людовик XVI ( фр . Louis XVI) (23.08.1754, Версаль — 21.01.1793, Париж) — король Франции и Наварры (1774—1791) из династии Бурбонов, король французов (1791—1792). Герцог Беррийский, третий сын дофина Людовика Бурбона и Марии-Жозефы Саксонской, внук Людовика XV , брат Людовика XVIII и Карла X . Получил хорошее образование. Сочетал религиозность и уважение к традициям с прекрасным знанием философии Просвещения . Обладал практическим складом ума, хорошей памятью, трудолюбием. С 1765 — наследник престола. Женат на Марии-Антуанетте Австрийской, дочери Марии-Терезии (1770), имел четверых детей (см. Людовик XVII ). Став королем, поддерживал административные и финансовые преобразования, проводившиеся в разное время под руководством А.-Р.-Ж. Тюрго , Ж. Неккера и Ш.-А. Калонна . Однако всякий раз, когда реформы наталкивались на сопротивление привилегированных сословий, отступал от начатого. Столь робкий характер и неумение общаться с людьми дискредитировали Л. XVI в глазах общественного мнения, создав ему репутацию слабого и нерешительного правителя, что способствовало падению авторитета королевской власти. Кризис государственных финансов, во многом спровоцированный участием Франции в Войне за независимость в Северной Америке 1775—1783 , побудил Л. XVI созвать Генеральные штаты , что, в конечном счете, привело к началу Французской революции XVIII в . Оставаясь приверженцем абсолютной монархии, но не имея достаточной воли для решительного сопротивления, Л. XVI под давлением революционеров постепенно сдавал одну позицию за другой, соглашаясь с мерами, направленными на ликвидацию Старого порядка . После Вареннского кризиса 1791 он, уже фактически являясь пленником Учредительного собрания , одобрил Конституцию 1791, согласно которой превращался в конституционного монарха с весьма ограниченными полномочиями. Надеясь на помощь в восстановлении власти от европейских монархов, согласился весной 1792 с требованием жирондистов начать войну против Австрии и Пруссии. Однако военные неудачи привели к обвинению короля и королевы в измене, к восстанию 10 августа 1792 и к падению монархии. Л. XVI и его семья были заключены в тюрьму Тампль. После созыва Национального Конвента в сентябре 1792, монтаньяры добились предания Л. XVI суду. 11 декабря 1792 начался процесс, в результате которого король 15 января 1793 был признан виновным и приговорен к смертной казни без отсрочки приговора. Гильотинирован на площади Революции (ныне площадь Согласия).

Соч. : Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, lettres et documents inedits. 6 vols. Paris, 1864—1873; Louis XVI and the Comte de Vergennes: Correspondance 1774—1787. Oxford, 1998; Reflexions sur mes entretiens avec M. le duc de La Vauguyon. Paris, 2001; Testaments et manifestes de Louis XVI. Paris, 2014.

Лит. : Lever E. Louis XVI. Paris, 1985; Пименова Л. А. Людовик XVI // Вопросы истории. 2000. № 3; Chaussinand-Nogaret G. Louis XVI: Le regne interrompu. Paris, 2002; Taillemite E. Louis XVI, ou, Le navigateur immobile. Paris, 2002; Viguerie J. de. Louis XVI, le roi bienfaisant. Paris, 2003; Petitfils