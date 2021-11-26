ЗАКОН

ЗАКО́Н - нор­ма­тив­ный акт, при­ня­тый выс­шим пред­ста­ви­тель­ным ор­га­ном государственной вла­сти ли­бо в по­ряд­ке ре­фе­рен­ду­ма.

Вы­де­ле­ние закона из других ис­точ­ни­ков пра­ва про­изош­ло ещё в рим­ском пра­ве , где закон (lex) сна­ча­ла по­ни­мал­ся как одоб­рен­ное ку­рия­ми об­ра­ще­ние ца­ря (в цар­скую эпо­ху), а позд­нее - как ре­ше­ние народного со­б­ра­ния, имею­щее обя­за­тель­ную си­лу для все­го римского на­ро­да (в рес­пуб­ли­кан­скую эпо­ху). Закон при­ни­мал­ся все­ми гра­ж­да­на­ми (cives) и ле­жал в ос­но­ве пра­ва римских гра­ж­дан (ius civile) как фор­маль­ной ос­но­вы их общ­но­сти.

Закон за­ни­ма­ет выс­шую сту­пень в ие­рар­хии ис­точ­ни­ков пра­ва, ре­гу­ли­ру­ет наи­бо­лее важ­ные об­щественные от­но­ше­ния. С точ­ки зре­ния раз­де­ле­ния вла­стей пер­вич­ное государственное ре­гу­ли­ро­ва­ние об­щественных от­но­ше­ний долж­но осу­ще­ст­в­лять­ся законом. Ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти мо­гут осу­ще­ст­в­лять вто­рич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние толь­ко на ос­но­ва­нии и во ис­пол­не­ние закона. До­пус­ка­ет­ся де­ле­ги­ро­ва­ние пол­но­мо­чий по кон­крет­ным во­про­сам за­ко­но­дательного ре­гу­ли­ро­ва­ния на оп­ре­де­лён­ный срок.

В дей­ст­вую­щем пра­ве выс­шей си­лой во всех го­су­дар­ст­вах об­ла­да­ет основной закон - кон­сти­ту­ция стра­ны. Ос­таль­ные законы долж­ны со­от­вет­ст­во­вать кон­сти­ту­ции. Да­лее по зна­чи­мо­сти со­дер­жа­щих­ся в них норм, законы под­раз­де­ля­ют­ся на кон­сти­ту­ци­он­ные, ор­га­ни­че­ские за­ко­ны, ко­ди­фи­ка­ци­он­ные, те­ку­щие. Осо­бо вы­де­ля­ют­ся чрез­вы­чай­ные законы (например За­ко­ны во­ен­но­го вре­ме­ни).

В Российской Фе­де­ра­ции основным законом яв­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ция РФ (1993). Выс­шей по­сле Кон­сти­ту­ции РФ юри­дической си­лой об­ла­да­ют фе­де­раль­ные кон­сти­ту­ци­он­ные законы: «О Кон­сти­ту­ци­он­ном Су­де РФ» (1994), «О ре­фе­рен­ду­ме РФ» (2004) и другие. Ко­ди­фи­ка­ци­он­ные законы ус­та­нав­ли­ва­ют прин­ци­пы со­от­вет­ст­вую­щей от­рас­ли за­ко­но­да­тель­ст­ва и наи­бо­лее об­щие нор­мы, например Гра­ж­дан­ский ко­декс РФ. Закон, про­ти­во­ре­ча­щий Кон­сти­ту­ции, мо­жет быть при­знан су­дом кон­сти­ту­ци­он­ной юрис­дик­ции не­дей­ст­ви­тель­ным. Закон, при­ня­тый на ре­фе­рен­ду­ме, не мо­жет быть от­ме­нён или из­ме­нён за­ко­но­дательным ор­га­ном государственной вла­сти.

Закон фор­му­ли­ру­ет со­ци­аль­ные нор­мы и тре­бо­ва­ния, при­да­ёт им об­ще­обя­за­тель­ный ха­рак­тер, при­ну­ди­тель­но под­кре­п­ля­ет их си­лой по­ли­тической вла­сти и ус­та­нав­ли­ва­ет санк­ции за на­ру­ше­ние. Закон так­же мо­жет со­дер­жать дек­ла­ра­ции, оп­ре­де­ле­ния, ука­за­ния на мо­ти­вы, це­ли за­ко­но­да­тель­ст­ва и так далее.

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