Краткий курс истории. Гильотина 20 марта 1792 года Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины. «Виселица Галифакса» Первые «родственницы» и непрямые «предки» известной всем гильотины появились за несколько столетий до нее самой. Существует точно датируемое 1280-ми годами упоминание об английской «виселице Галифакса» – машине, состоящей из двух вертикальных направляющих балок и тяжелого топора, скользящего по ним. Данное устройство находилось в эксплуатации вплоть до конца апреля 1650 года. В Шотландии с XIV века была известна похожая машина – «шотландская дева», только вместо топора в ней использовался нож. Изобретатель Популярным является миф о том, что французскую гильотину изобрел гуманист, доктор Гильотен, а потом его самого...

20 марта 1792 года Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины.

«Виселица Галифакса»

Первые «родственницы» и непрямые «предки» известной всем гильотины появились за несколько столетий до нее самой. Существует точно датируемое 1280-ми годами упоминание об английской «виселице Галифакса» – машине, состоящей из двух вертикальных направляющих балок и тяжелого топора, скользящего по ним. Данное устройство находилось в эксплуатации вплоть до конца апреля 1650 года. В Шотландии с XIV века была известна похожая машина – «шотландская дева», только вместо топора в ней использовался нож.

Изобретатель

Популярным является миф о том, что французскую гильотину изобрел гуманист, доктор Гильотен, а потом его самого казнили с помощью этой машины. На самом деле это совсем не так.

По иронии судьбы, Гильотен был противником смертной казни. В то время в законодательстве были прописаны жестокие методы казни: повешение, четвертование, сожжение на костре. Только дворян и богатых буржуа казнили более «гуманным» способом — обезглавливание мечом или топором. Только как временную меру, пока сохраняется смертная казнь, 10 октября 1789 года на заседании Учредительного собрания Гильотен предложил использовать для обезглавливания механизм, который, как он считал, не будет причинять боли.

Разработкой нового способа быстрой казни по просьбе Гильотена занялся хирург, профессор Антуан Луи. Профессор Луи обратился к немецкому механику и фортепьянному мастеру Тобиасу Шмидту, который по его чертежам построил гильотину. Помимо них, в принимал участие в создании гильотины и парижский палач Шарль Анри Сансон.

Что касается смерти, то умер пожилой Гильотен в 1814 году, вскоре после взятия русскими войсками Парижа. Закрепившееся название машины, произошедшее от фамилии Гильотена, связано с тем, что именно он в 1789 году сумел продавить закон, согласно которому казнь любого гражданина должна была осуществляться гуманным способом – путем отсечения головы на гильотине.

Испытал на себе

Низвергнутый король Людовик XVI, будучи весьма изобретательным в слесарных делах человеком, заинтересовался принципами работы гильотины. Он-то и предложил ее модернизировать: использовать косое лезвие и новый фиксатор. Вскоре король испытал на себе действие усовершенствованной им же машины. Казнил короля как раз принимавший участие в разработке гильотины Шарль Луи Сансон.

Использование гильотины во Франции для приведения в исполнение смертного приговора продолжалось вплоть до 1977 года.