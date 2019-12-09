Как появилась кокарда – главный символ военных А вы знаете, как появились кокарды, которые мы с вами каждый день видим на головных уборах наших полицейских и военных? На фуражках, кепках и пилотках всех военных всех армий мира мы с вами привыкли видеть кокарду – круглую, овальную, а иногда и причудливой формы эмблему, означающую принадлежность к государству. Кстати, само французское слово cocardes означает «петушиные перья», и изначально так именовался плюмаж шлемов. Французское изобретение Многие любители военной истории ошибочно полагают, что кокарда – французское изобретение времен Великой Французской революции. Отчасти это так: образ солдата революционной национальной гвардии Франции тех лет неразрывно связан с трёхцветной красно-бело-синей тканевой розеткой –кокардой, которую...

А вы знаете, как появились кокарды, которые мы с вами каждый день видим на головных уборах наших полицейских и военных?

На фуражках, кепках и пилотках всех военных всех армий мира мы с вами привыкли видеть кокарду – круглую, овальную, а иногда и причудливой формы эмблему, означающую принадлежность к государству. Кстати, само французское слово cocardes означает «петушиные перья», и изначально так именовался плюмаж шлемов.

Французское изобретение

Многие любители военной истории ошибочно полагают, что кокарда – французское изобретение времен Великой Французской революции. Отчасти это так: образ солдата революционной национальной гвардии Франции тех лет неразрывно связан с трёхцветной красно-бело-синей тканевой розеткой –кокардой, которую революционеры носили на шляпах.

Справедливо и то, что кокарду изобрели во Франции. Хотя есть сведения, что некое подобие кокард можно было встретить еще раньше – у кроатов и мадьяр. Из этой легкой венгерской кавалерии позже и появились знаменитые гусарские полки на французской службе. Кроаты на своих меховых шапках носили собранные в круг петушиные перья и очень ими гордились – это был их знак отличия. В середине XVIII века знатные французские дворяне подхватили этот новый стиль и стали делать кокарду слева или справа на своих треуголках. Но для этого они использовали дорогой белый шелк, который в форме банта собирали в круглую розетку и крепили к шляпе золотым галуном. Так выглядели первые кокарды. Официально кокарды были только в пехоте, но они полюбились всем, и их старались носить даже там, где это было не разрешено. Любопытно, что иногда кокарду как брошь носили на груди, на ленте через плечо и даже на бедре сюртука-мундира.

В годы революции маркиз де Лафайет первым предложил использовать новые национальные цвета, так полюбившиеся французам. Их перенял и Наполеон. Кстати, во время реставрации королевской власти и возвращения Бонапарта из ссылки солдаты и офицеры именно по кокардам определяли, на чьей они стороне. Переходящие на сторону Наполеона солдаты срывали белые кокарды и заменяли их на трехцветные «имперские», которые многие бережно хранили как символ верности своему императору.

Кокарды стали появляться и в других армиях Европы – все хотели иметь свой национальный отличительный знак. Британцы выбрали черный цвет, австрийцы – черно-желтый, Венгрия – бело-красно-зеленый, другие страны тоже постепенно втягивалась в процесс. Выбор национальных кокард – дело несложное: обычно гамма соответствовала цветам воинского платья (как, например, привычный желто-синий в Швеции).

А что же было у нас?

Русская кокарда

Любопытно, что история нашей кокарды начинается и с белого цвета, и с более современной по европейским меркам штамповки. Как нетрудно догадаться, начало было положено в правление Петра I, царь-реформатор и тут приложил руку к формированию образа русского солдата.

Первой нашей кокардой можно считать изображение двуглавого орла, выполненного методом штамповки. Предназначались они для гренадерских шапок, которые ввели в 1705 году. Кокарда «французского» типа появляется в документах позже, в 1724 году. На шляпах кавалергардов были белые кокарды-розетки, как у французов, в честь коронации Екатерины I. Через шесть лет, в 1730 году, Анна Иоанновна предписала ношение кокарды по всей армии. Еще и в новых цветах, ставших для нашей армии классическими. Черно-желто(или оранжево)-белая кокарда происходила от геральдических цветов герба. Где черный – орел, желтый или оранжевый – оформление щита и орла, а белый – Георгий Победоносец. Рядовые носили эмблемы из шерсти, а офицеры – из шелка.

Лишь к концу века император Павел I слегка изменил кокарду, избрав цвета Георгиевской ленты – самого почетного военного ордена России. Во время Отечественной войны 1812 года уже все наши воины носили кокарду. За неё на кивере ошибочно можно принять репеёк – деревянную овальную деталь, к которой на кивере крепили султан. Но это была не она, реальная кокарда всегда находится ниже. В 1844 году на смену киверу пришли кожаные каски, на которых был и металлический двуглавый орёл спереди, и кокарда-розетка георгиевских цветов сбоку.

И в том же году для фуражек офицерского состава была введена так полюбившаяся всем нашим офицерам и солдатам овальная черно-оранжевая металлическая кокарда, которую использовали вплоть до 1917 года. Кокарды гражданских служащих и всех, кому они положены, делались круглыми и меньше в диаметре, чтобы было отличие от военных. Это правило сохранилось и до сих пор.

Как красная звезда вписалась в георгиевские цвета

После Февральской революции войска, поддержавшие её – как солдаты, так и офицеры, просто окрашивали старые кокарды полностью в красный цвет, чтобы обозначить себя. Но большевики и вовсе отошли от кокарды, заменив её на звезду – сначала с серпом и плугом, затем плуг поменяли на молот. В годы Гражданской войны встречались и экзотические варианты старых кокард, например, бело-зелёные, но, поскольку большевики победили, все варианты кокард быстро исчезли.

Вплоть до 1940 года в РККА кокард не было, а маленькая звездочка на пилотках рядовых и фуражках командиров считалась еще одним знаком различия. Только у летчиков на тульях фуражек появились характерные «крылышки», используемые и сейчас. На буденовке звезда и вовсе была вышита. В 1940 году в форменных головных уборах появились нововведения: генералам положена круглая кокарда из золотого круга и красной звезды на голубом фоне внутри. Такой знак отличия сохранялся вплоть до 1970 года.

В 1970 году в Советской Армии решили возродить традицию ношения кокард. Для рядового и сержантского состава ввели овальную кокарду: «позолоченные», из анодированного алюминия лучи по краям овала заключали в себе белый медальон, на котором была красная эмалевая звезда. Полевой вариант был полностью темно-зеленым. А у офицеров появился знаменитый «краб» (или «капуста») – овальная кокарда в обрамлении листьев. Кокарду носили в основном сверхсрочники и военнослужащие элитных войск – воздушно-десантных или морской пехоты.

После распада СССР в 1994 году была введена единая кокарда для всех солдат и сержантов, а офицерская отличалась лишь наличием листьев. Интересно, что она была «царских» черно-оранжевых цветов, но в центре, в отличие от старого варианта, разместили золотую звезду. Такой выбор очень возмутил специалистов по геральдике, ведь верхний символ считается более важным, и таким образом разные символы как бы вступают в конфликт. В 2005 году эту проблему устранили, убрав звезду из центра. Некоторые современные варианты эмблемы изготавливаются из гибких полимеров и на липучке. В наши дни воинская кокарда, проделав огромный путь, вернулась к своим «законным» георгиевским цветам, которыми так гордятся русские военные и все соотечественники.