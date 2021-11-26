КАДУДАЛЬ ЖОРЖ

Кадудаль (фр. Cadoudal), Жорж (01.01.1771, Орэ — 25.06.1804, Париж) — деятель контрреволюционного движения в Бретани периода Французской революции XVIII в .

Сын богатого крестьянина. В 1789—1791 работал клерком у нотариуса в Орэ; был членом местного политического клуба. В 1791 религиозная политика правительства оттолкнула К. от революции. Весной 1793 принял участие в антиправительственном восстании в Бретани. После поражения повстанцев отправился в Вандею, где вступил в Католическую и королевскую армию и до конца 1793 воевал в ее рядах против правительственных войск (см. Вандейские войны ). После разгрома вандейцев вернулся в Бретань и в 1794—1795 возглавлял шуанов в департаменте Морбиан. В 1795 отказался принять мир с республикой и поддержал высадку эмигрантов на п-ове Киберон. После ряда поражений все же вынужден был в мае 1796 подписать мир. В 1798, руководя отрядом шуанов, возобновил военные действия. После замирения 1800 К. отказался принять от Первого консула (см. Наполеон I ) чин бригадного генерала и эмигрировал в Великобританию. В 1800 и 1804 пытался организовать покушения на жизнь Бонапарта. В июне 1804 тайно прибыл в Париж, но был выслежен полицией, арестован, осужден и гильотинирован.

Лит.: Chiappe J.-F. Cadoudal ou la Liberté. Paris, 1971. Saint-Hilaire É. M. de. Cadoudal, Moreau et Pichegru. Paris, 1977. Cadoudal G. de. Georges Cadoudal et la chouannerie. Pаris, 1992. Huchet P. Georges Cadoudal et les chouans. Rennes, 1998. Cadoudal-Hériard M. de. Les Cadoudal: un siècle de fidélité, 1784—1885. Versailles, 2011.