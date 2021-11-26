ГОРА

ГОРА́ - 1) 1) В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII веке на­зва­ние ле­вой де­мо­кра­тической груп­пи­ров­ки Кон­вен­та; 2) Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции – название груп­пы де­мо­кра­тических де­пу­та­тов Уч­ре­дительного со­б­ра­ния.

1) В период Французской революции XVIII века название левой демократической группировки Конвента, состоявшей главным образом из якобинцев и занимавшей в зале заседаний верхние скамьи (отсюда и название). Гора возглавила в Конвенте борьбу против жирондистов. Её лидер М. Робеспьер был одним из руководителей народного восстания 31.5-2.6.1793 года, покончившего с властью жирондистов.

2) Во время Революции 1848 года во Франции Гора - название группы демократических депутатов Учредительного собрания, считавших себя наследниками идей монтаньяров конца XVIII века. В феврале 1849 года «Новой Горой» был назван блок демократов и социалистов (А. О. Ледрю-Роллен, Ф. Пиа и другие), образованный для защиты республики и получивший 13.5.1849 году на выборах в Зако­но­дательное со­б­ра­ние 180 мест из 750.

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