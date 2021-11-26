АМАЛЬГАМА

АМАЛЬГАМА (фр. Аmalgame, от позднелат. amalgama - сплав) - термин, употреблявшийся во время Французской революции XVIII века в двух значениях.

1) Слияние линейных войск и частей волонтеров в соответствии с декретом Конвента от 21 февраля 1793 года. До этого деятельность линейных и добровольческих частей происходила на разной правовой основе, в результате чего в стране фактически существовало две армии . Амальгама унифицировала военную организацию, установив для всех частей единое устройство, общий порядок назначения на должности и продвижения по службе, одинаковое денежное содержание и вооружение, что способствовало повышению эффективности армии. Амальгама производилась посредством включения одного линейного и двух добровольческих батальонов в единую полубригаду. После принятия Конвентом декрета о массовом наборе в армию от 23 августа 1793 года в полубригаду включали также один линейный батальон и два батальона мобилизованных.

2) Рассмотрение в рамках одного судебного процесса двух или несколько разных дел. Подобная практика применялась во время Террора 1793-1794 годов, особенно в тех политических процессах, где доказательная база обвинений была достаточно слаба. Рассматривая подобные дела в сочетании с такими, где вину подсудимых доказать было значительно легче, организаторы процесса создавали видимость «обоснованности» единого для всех подсудимых обвинительного приговора.

© Российская Историческая Энциклопедия