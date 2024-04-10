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17.06.2026
Французская республика: диктатура и террор
Почему правление монтаньяров (якобинцев) называют диктатурой?
Потому что они полностью уничтожили государство и установили анархию.
Потому что они централизовали власть в руках Комитета общественного спасения и Революционного трибунала, подавили оппозицию, а террор стал методом управления.
Потому что они восстановили абсолютную монархию с королём во главе.
Потому что они передали всю власть католической церкви и Папе Римскому.
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