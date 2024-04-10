Потому что они полностью уничтожили государство и установили анархию.

Потому что они централизовали власть в руках Комитета общественного спасения и Революционного трибунала, подавили оппозицию, а террор стал методом управления.

Потому что они восстановили абсолютную монархию с королём во главе.