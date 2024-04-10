8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

ПРОБЛЕМА ЯКОБИНСКОЙ ДИКТАТУРЫ

СТАРОСЕЛЬСКИЙ Я.

Период якобинской диктатуры охватывает не многим больше года. Но несмотря на свою кратковременность, внутреннюю противоречивость и в известном смысле обреченность, эта диктатура была и остается кульминационным пунктом буржуазно-демократической революции, ее самым героическим и самым многозначительным периодом. Противоречие между формально-демократической идеологией и диктаторской практикой мелкобуржуазных революционеров, на которое указывает Маркс, и составляет одну из основных тем исследования Я. В. Старосельского. Настоящая книга подводит итоги целому ряду работ, появлявшихся в виде отдельных статей. Год: 1930.