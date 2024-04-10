8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

КАК ВЫЙТИ ИЗ ТЕРРОРА. ТЕРМИДОР И РЕВОЛЮЦИЯ

БАЧКО Б.

9 термидора стало началом беспокойной исторической эпохи. Конвент, во многом состоявший из бывших "террористов", столкнулся с новой политической проблемой: как выйти из Террора, который этот же самый Конвент развязал за шестнадцать месяцев до того? Может ли Революция осудить Террор, не вынеся тем самым приговор самой себе? Пятнадцать месяцев после свержения Робеспьера, оставшиеся в истории как "термидорианский период", стали не просто радикальным поворотом в истории Французской революции, но и кошмаром для всех последующих революций. Термидор начал восприниматься как время, когда революции приходится признать, что она не может сдержать своих прежних обещаний и смириться с крушением надежд. В эпоху Термидора утомленные и до срока постаревшие революционеры отказываются продолжать Революцию и мечтают лишь о том, чтобы ее окончить.