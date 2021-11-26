ЖЕРМИНАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
ЖЕРМИНАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ - выступление парижских низов 1 апреля 1795 года против политики термидорианского Конвента.
Утром этого дня жители ремесленных районов Парижа, недовольные дороговизной продовольствия и перебоями в снабжении столицы хлебом, двинулись к центру города и ворвались в здание Конвента. Они требовали хлеба, введения в действие Конституции 1793 года и освобождения монтаньяров (смотри Гора), арестованных после Термидорианского переворота 1794 года. Работа Конвента была парализована на несколько часов. Во 2-й половине дня некоторые участники восстания сами покинули зал заседаний, остальные были вытеснены оттуда солдатами. Хотя выступление было бескровным и безрезультатным, термидорианское большинство Конвента использовало его как предлог для гонений на своих политических противников. В ночь с 12 на 13 жерминаля было принято решение о высылке в Гвиану находившихся под арестом бывших членов правительственных комитетов Б. Барера, Ж.Н. Бийо-Варенна, Ж.М. Колло д’Эрбуа и М.Г. Вадье, а вечером 13 жерминаля - об аресте ещё семерых депутатов-монтаньяров. Однако революционные настроения парижских низов не были сломлены и спустя 7 недель началось Прериальское восстание.