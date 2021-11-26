ВАНТОЗСКИЕ ДЕКРЕТЫ
ВАНТОЗСКИЕ ДЕКРЕТЫ - в период Французской революции XVIII века решения Конвента от 26 февраля и 3 марта 1794 года, принятые по докладу Л.А. Сен-Жюста.
Предусматривали конфискацию собственности у лиц, признанных врагами революции, в т.ч. «подозрительных», и её распределение среди неимущих патриотов.
Представляли собой попытку сторонников М. Робеспьера в интересах расширения социальной базы якобинской диктатуры провести в жизнь программу, направленную на увеличение числа мелких собственников.
Претворение в жизнь Вантозских декретов не было осуществлено из-за сопротивления крупнособственнической буржуазии, которая опасалась, что применение декретов приведёт к подрыву её экономических позиций.