СЕН-ЖЮСТ, ЛУИ АНТУАН ЛЕОН ДЕ

Сен-Жюст ( фр . Saint-Just) , Луи Антуан Леон де (25.08.1765, Десиз — 28.07.1794, Париж) — французский политический деятель. Родился в семье боевого офицера, кавалера ордена Св. Людовика. Окончил ораторианский коллеж (1779–1785). В 1786 бежал в Париж после ссоры с матерью, украв ее серебро. По ее ходатайству был арестован и 7 месяцев провел в исправительном заведении, где написал поэму «Органт» — политическую сатиру с элементами порнографии. В октябре 1787 поступил на факультет права в Реймсе. В 1788 переехал в Блеранкур. С началом Французской революции XVIII в . стал активно участвовать в политической жизни региона. 5 сентября 1792 избран депутатом Конвента , где вошел в ближайшее окружение М. Робеспьера . Речь от 13 ноября с требованием казни короля принесла С.-Ж. известность. Он стал одним из главных ораторов монтаньяров . Хорошее знание философии Просвещения придавало его выступлениям теоретическую фундаментальность. В январе 1793 голосовал за казнь короля без отсрочки. Неоднократно исполнял миссии Конвента в провинции и армии. В июне 1793 вошел в Комитет общественного спасения , где в дальнейшем составил с Робеспьером и Ж. Кутоном «робеспьеристский триумвират», фактически управлявший Францией в течение года. Активный сторонник и проводник политики революционного террора. В феврале-марте 1794 выступил автором вантозских декретов Конвента о распределении земельной собственности «врагов народа» среди «неимущих патриотов». В марте-апреле 1794 сыграл одну из главных ролей в разгроме политических оппонентов робеспьеристов — эбертистов и дантонистов . Будучи сторонником этической утопии Робеспьера о будущем Франции как «царстве добродетели», С.-Ж. изложил свои представления об идеальном устройстве общества в сочинении «Республиканские институты» («Institutions républicaines»), опубликованном лишь после его смерти. В результате государственного переворота 9 термидора (27 июля 1994) был лишен власти, а затем казнен вместе с другими робеспьеристами.

Соч .: Речи. Трактаты. СПб., 1995; Œuvres complètes. Paris, 2004.

Лит .: Гордон А. В. Иллюзии-реалии якобинизма // Сен-Жюст Л. А. Речи. Трактаты. СПб., 1995; Vinot B. Saint-Just. Paris, 2002; Чудинов А. В. Утопии века Просвещения. М., 2017; Quennedey A . L’éloquence de Saint-Just à la Convention nationale: un sublime moderne. Paris, 2020; Boulant A. Saint-Just: l’archange de la Révolution. Paris, 2020. А. В. Чудинов.