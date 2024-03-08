РОММ, ШАРЛЬ ЖИЛЬБЕР

Ромм ( фр . Romme) , Шарль Жильбер (26.03.1750, Риом — 17.06.1795, Париж) — политический деятель Франции. Сын судейского чиновника. Окончил ораторианский коллеж в Риоме. В 1774 приехал в Париж искать себе места в научных учреждениях. Потерпев неудачу, стал изу­чать медицину. Активно участвовал в масонском движении. В 1779 был приглашен графом А. С. Строгановым (см. Строгановы ) в гувернеры к его сыну П. А. Строганову. В 1779–1786 жил в России. Вместе с учеником путешествовал на Урал (1781), в Выборг (1783), в Карелию и на Соловецкие о-ва (1784), в Киев (1785) и в Крым (1786), изучая эти регионы и собирая шпионскую информацию для французского правительства. В 1786–1788 Р. и П. А. Строганов жили в Швейцарии, после чего уехали во Францию. С 1790 Р. принял активное участие во Французской революции XVIII в ., из-за чего потерял место гувернера. В 1791–1792 — депутат Законодательного собрания. В 1792–1795 — депутат Конвента , где возглавил Комитет общественного образования. Входил в группировку монтаньяров . На процессе над Людовиком XVI голосовал за казнь монарха без отсрочек. Автор проекта национальной системы бесплатного образования (декабрь 1792), один из авторов Республиканского календаря (1793). После Термидорианского переворота (июль 1794) возглавлял последних монтаньяров. Вместе с ними попытался в ходе Прериальского восстания (май 1795) навязать Конвенту законы, восстанавливавшие режим революционного правления. После неудачи восстания был арестован и осужден на смерть. но покончил жизнь самоубийством.

Соч .: Путешествие в Крым в 1786 г. Л., 1941; Notes scientifiques et anecdotes, 1782–1788. Clermont-Ferrand, 2009; Correspondance / Еd. par A.-M. Bour­din, Ph. Bourdin, J. Ehrard, H. Rol-Tanguy et A. Tchoudinov. 3 vols. Clermont-Ferrand, 2006–2019.

Лит. : Galante Garrone A . Gilbert Romme. Histoire d’un révolutionnaire. Paris, 1971; Чудинов А. В . Жильбер Ромм и Павел Строганов: история необычного союза. М., 2010; Его же. «Принц» и «цареубийца». История Павла Строганова и Жильбера Ромма. М., 2020. А. В. Чудинов.