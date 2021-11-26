ПРЕРИАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
ПРЕРИАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ - произошло во время Французской революции в XVIII веке.
Проблемы со снабжением городов продовольствием и сильная инфляция, доставшиеся в наследство от якобинской диктатуры, привели к сомнениям в правильности курса, избранного Конвентом после Термидорианского переворота (27-28 июля 1794 года). В ряде городов это вылилось в выступления в пользу восстановления монархии, в Париже - в Жерминальское восстание (1 апреля 1795 года). После его подавления, ареста некоторых бывших членов Комитета общественного спасения, нескольких монтаньяров (смотрите «Гора») и скомпрометированных деятелей Парижской коммуны 1789-1794 годов, термидорианцы осознали необходимость укрепления своей власти и пересмотра Конституции 1793 года. 1 прериаля толпа из восточных предместий Парижа ворвалась в Конвент под лозунгами «Хлеба и Конституции 1793 года!» (как и в период Жерминальского восстания), один из депутатов был убит. Смерть коллеги и ярость толпы испугали Конвент. Ряд бывших монтаньяров сумел провести декреты, которых требовали восставшие (в том числе об освобождении многих арестованных после 9 термидора и реформы Комитета обществ. безопасности). Однако верные Конвенту войска очистили зал заседаний и арестовали 14 депутатов-монтаньяров. 2 прериаля восставшие вновь предприняли попытку захватить Конвент, но разошлись, поверив обещаниям депутатов. К вечеру 4 прериаля
жители предместий были разоружены.
Напуганные случившимся, депутаты призвали к очищению как самого Конвента, так и парижских секций. По итогам Прериальского восстания была создана военная комиссия, вынесшая около 40 смертных приговоров. К смерти были приговорены и 6 депутатов, так называемых мучеников прериаля или последних монтаньяров (Ш.Ж. Ромм, П.А. Субрани, Ж.М. Гужон, Э.Д. Дюкенуа, Ж.М. Дюруа и П. Бурбот). Репрессии коснулись и тех деятелей парижских секций, которые имели репутацию «якобинцев» и «террористов».
После подавления восстания народного движение парижских секций, как и монтаньяры, перестали быть самостоятельной политической силой. В стремлении завершить революцию и гарантировать мир и спокойствие в стране Конвент склонился к полному отказу от Конституции 1793 года.