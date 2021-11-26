ПРЕРИАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

ПРЕРИАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ - произошло во время Французской революции в XVIII веке.

Проблемы со снабжением городов продовольствием и сильная инфляция, доставшиеся в наследство от якобинской диктатуры, привели к сомнениям в правильности курса, избранного Конвентом после Термидорианского переворота (27-28 июля 1794 года). В ря­де го­ро­дов это вы­ли­лось в вы­сту­п­ле­ния в поль­зу вос­ста­нов­ле­ния мо­нар­хии, в Па­ри­же - в Жер­ми­наль­ское вос­ста­ние (1 апреля 1795 года). По­сле его по­дав­ле­ния, аре­ста не­ко­то­рых бывших чле­нов Ко­ми­те­та об­ще­ст­вен­но­го спа­се­ния, не­сколь­ких мон­тань­я­ров (смотрите «Го­ра») и ском­про­ме­ти­ро­ван­ных дея­те­лей Па­риж­ской ком­му­ны 1789-1794 годов, тер­ми­до­ри­ан­цы осоз­на­ли не­об­хо­ди­мость ук­ре­п­ле­ния сво­ей вла­сти и пе­ре­смот­ра Кон­сти­ту­ции 1793 года. 1 прериаля тол­па из восточных пред­мес­тий Па­ри­жа во­рва­лась в Кон­вент под ло­зун­га­ми «Хле­ба и Кон­сти­ту­ции 1793 года!» (как и в пе­ри­од Жер­ми­наль­ско­го вос­ста­ния), один из де­пу­та­тов был убит. Смерть кол­ле­ги и ярость тол­пы ис­пу­га­ли Кон­вент. Ряд бывших мон­тань­я­ров су­мел про­вес­ти дек­ре­ты, ко­то­рых тре­бо­ва­ли вос­став­шие (в том числе об ос­во­бо­ж­де­нии мно­гих аре­сто­ван­ных по­сле 9 тер­ми­до­ра и ре­фор­мы Комитета об­ществ. без­опас­но­сти). Од­на­ко вер­ные Кон­вен­ту вой­ска очи­сти­ли зал за­се­да­ний и аре­сто­ва­ли 14 де­пу­та­тов-мон­тань­я­ров. 2 прериаля вос­став­шие вновь пред­при­ня­ли по­пыт­ку за­хва­тить Кон­вент, но ра­зо­шлись, по­ве­рив обе­ща­ни­ям де­пу­та­тов. К ве­че­ру 4 прериаля

жи­те­ли пред­мес­тий бы­ли ра­зо­ру­же­ны.

На­пу­ган­ные слу­чив­шим­ся, де­пу­та­ты при­зва­ли к очи­ще­нию как са­мо­го Кон­вен­та, так и па­риж­ских сек­ций. По ито­гам Прериальского восстания бы­ла соз­да­на во­енная ко­мис­сия, вы­нес­шая около 40 смерт­ных при­го­во­ров. К смер­ти бы­ли при­го­во­ре­ны и 6 де­пу­татов, так называемых му­че­ни­ков пре­риа­ля или по­след­них мон­тань­я­ров (Ш.Ж. Ромм, П.А. Суб­ра­ни, Ж.М. Гу­жон, Э.Д. Дю­ке­нуа, Ж.М. Дю­руа и П. Бур­бот). Ре­прес­сии кос­ну­лись и тех дея­те­лей па­риж­ских сек­ций, ко­то­рые име­ли ре­пу­та­цию «яко­бин­цев» и «тер­ро­ри­стов».

По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния народного дви­же­ние па­риж­ских сек­ций, как и мон­тань­я­ры, пе­ре­ста­ли быть са­мо­сто­ятельной по­ли­тической си­лой. В стрем­ле­нии за­вер­шить ре­во­лю­цию и га­ран­ти­ро­вать мир и спо­кой­ст­вие в стра­не Кон­вент скло­нил­ся к пол­но­му от­ка­зу от Кон­сти­ту­ции 1793 года.

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