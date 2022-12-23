МАРЕШАЛЬ , ПЬЕР СИЛЬВЕН

Марешаль ( фр . Marechal) , Пьер Сильвен (15.08.1750, Париж — 18.01.1803, Монруж) — писатель, поэт и журналист эпохи Французской революции XVIII в . Происходил из семьи виноторговца. Атеист. Получил юридическое образование, адвокат Парижского парламента. Из-за заикания избрал литературную карьеру. Помощник библиотекаря в коллеже Мазарини (1770). Выступал за возвращение к сельской простоте, против богатств и неравенства, за общность имуществ. В «Альманахе честных людей» («Almanach des Honnetes Gens», 1788), сожженном по постановлению парламента, выступил против григорианского календаря, предвосхитив появление республиканского календаря; осужден на трехмесячное тюремное заключение. После начала Революции журналист и публицист использовал различные издания для пропаганды своих взглядов. В «Поправке к Революции» («Correctifs a la revolution», 1793) описал свой идеал патриархального общества, при котором государственная власть окажется не нужна. Автор пьесы «Страшный суд для королей» («Jugement dernier des rois», 1793), а также гимнов, исполнявшихся во время революционных праздников. После Термидорианского переворота выступил против итогов Революции, выгодных лишь буржуазии. Участвовал в заговоре Бабёфа , написал для него «Манифест равных» («Manifeste des Egaux», 1796), в котором критиковал равенство лишь перед законом при сохранении имущественного неравенства, выступал за упразднение частной собственности. Бабувисты отказались от публикации этого манифеста. После провала заговора М. избежал преследований, при Директории и Консульстве продолжал вести атеистическую пропаганду. Впоследствии М. стал считаться одним из предшественников анархизма и коммунизма.

Соч. : Almanach des Honnetes Gens. Paris, 1788; Revolutions de Paris, dediees a la Nation. 17 vol. Paris, 1789—1794; Jugement dernier des rois. Paris, an II; Almanach des republicains, pour servir a l’instruction publique. Paris, [1793]; Correctif a la Revolution. Paris, an II; Tableau historique des evenemens revolutionnaires, depuis la fondation de la Republique jusqu’a present, redige principalement pour les campagnes. Paris, an III; Culte et loix d’une societe d’hommes sans Dieu. S. l., an VI; Voyages de Pythagore en Egypte, dans la Chaldee, dans l’Inde, en Crete, a Sparte, en Sicile... suivis de ses lois politiques et morales. 6 vol. Paris, an VII; Dictionnaire des athees anciens et modernes. Paris, an VIII; Histoire de la Russie, reduite aux seuls faits importans. London, 1802; Избранные атеистические произведения. М., 1958.

Лит. : Fusil C.-A. Sylvain Marechal ou L’homme sans Dieu, H. S. D. 1750—1803. Paris, 1936; Dommanget M. Sylvain Marechal, l’egalitaire, «l’homme sans Dieu»: sa vie, son ?uvre (1750—1803). Paris, 1950; Кучеренко Г. С. К вопросу об идейных истоках бабувизма // Кучеренко Г. С. Судьба «Завещания» Жана Мелье в XVIII веке. М., 1968; Лихоткин Г. А. С. Марешаль и «Завещание Екатерины II»: (к истории одной литературной мистификации). Л., 1974; Aubert F. Sylvain Marechal, passion et faillite d’un egalitaire. Pise–Paris, 1975; Момджян Х. Н. Марешаль // Французское просвещение XVIII века. М., 1983; Киясов С. В. Сильвен Марешаль. Саратов, 1987. Д. Ю. Бовыкин.