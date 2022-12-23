МАРАТ , ЖАН-ПОЛЬ

Марат ( фр . Marat) , Жан-Поль (21.05.1743, Будри, Швейцария — 13.07.1793, Париж) — политический деятель Французской революции XVIII в . ­Родился в семье швейцарского ремесленника. В 16 лет стал гувернером сына негоцианта в Бордо. Между 1762 и 1765 изучал медицину в Париже, но курс обучения не закончил. В 1765—1775 жил в Великобритании, где возобновил занятия медициной (в 1775 получил диплом) и сделал первые шаги в литературе. В 1772 анонимно опубликовал философский труд «Опыт о человеческой душе» («Essay on Human Soul», 1772), в 1773 — его расширенную версию «Философский опыт о человеке» («Philosophical Essay on Man», 1773), вышедшую в 1776 и на французском языке («De l’Homme», 1776). Сочинение встретило ироничный прием у ведущих философов Просвещения : Вольтер назвал автора «чудаком», Дидро — «арлекином». В 1774 М. выпустил работу «Цепи рабства» («Chains of Slavery», 1774), где на примере текущих политических событий в Великобритании дал теоретическое обоснование необходимости революционного насилия. В 1775 переехал во Францию, в 1777 получил место врача при дворе графа Артуа (см. Карл Х ). Занимался физическими исследованиями, пытаясь установить природу огня. Добивался места в Академии наук, проявляя неразборчивость в средствах, из-за чего испортил себе репутацию в научном сообществе и был им отвергнут. В 1780 опубликовал в Швейцарии юридический труд «План уголовного законодательства» («Plan de legislative criminelle», 1780), где оправдывал кражу правом крадущего на существование. В 1784 лишился места врача и впал в крайнюю бедность. В первой половине 1789 опубликовал ряд политических памфлетов с призывами к революционному насилию. 12 сентября начал выпуск ежедневной газеты «Парижский публицист» («Publiciste parisien»), которая c 16 сентября называлась «Друг народа» («L’Ami du peuple»), а с 25 сентября 1792 — «Газета Французской республики» («Journal de la Republique francaise»). Газета (всего вышло более 1000 номеров) была весьма популярна в «низах» общества и принесла М. широкую известность. Ее отличала резкая критика представителей всех властей, включая революционное большинство депутатов Учредительного (см. Учредительное собрание 1789—1791 ) и Законодательного собраний, а также непрестанные призывы к физической расправе над «врагами общества». Считая, что любая власть, как наследственная, так и выборная, угрожает свободе народа, а тот слишком «доверчив и простодушен», чтобы эту угрозу разглядеть, М. претендовал на роль главного обличителя «происков» правителей. Из номера в номер он писал о «заговорах» против народа и требовал уничтожения его «врагов» во все больших количествах: в июле 1789 — 500 человек, в конце 1789 — 20 тыс., в конце 1792 — 270 тыс. человек. В январе 1790 и после Вареннского кризиса июня-июля 1791 М. пытались привлечь к ответственности за подстрекательство к насилию, но оба раза ему удавалось бежать в Англию. После свержения монархии 10 августа 1792 он вошел в повстанческую Коммуну Парижа. Призывая в своей газете ко все новым расправам над «врагами революции», способствовал разжиганию настроений, приведших 2—4 сентября к массовым убийствам парижским плебсом заключенных в тюрьмах. 9 сентября избран депутатом Конвента от Парижа. Стал одним из лидеров монтаньяров (см. Гора ). На процессе над Людовиком XVI голосовал за казнь короля. Был решительным противником жирондистов . Последние добились 12 апреля 1793 принятия Конвентом декрета о предании М. суду Революционного трибунала за призывы к насилию, но 24 апреля М. был оправдан и с триумфом вернулся в Конвент. Принял активное участие в подготовке восстания 31 мая — 2 июня 1793, после которого слег с тяжелой болезнью, вызванной нервным перенапряжением. Убит 13 июня у себя дома нормандской республиканкой Ш. Корде, надеявшейся таким образом остановить гражданскую войну во Франции. После смерти М., наряду с Шалье и Лепелетье , стал одной из центральных фигур республиканского культа «мучеников свободы», который монтаньяры в 1793—1794 использовали для революционной пропаганды и оправдания политики Террора.

Соч. : Памфлеты. М.–Л., 1934; Избранные произведения. В 3 т. М., 1956; ?uvres politiques (1789—1793) / Ed. J. De Cock et Ch. Goёtz. Bruxelles, 1989—1995; Marat avant 1789. Lyon, 2003.

Лит. : Cabanes A. Marat inconnu, l’homme prive, le savant, le medecin. Paris, 1894; Манфред А. З. Марат. М., 1962; Coquard O. Marat. Paris, 1993; Conner C. P . Jean Paul Marat: Scientist and Revolutionary. New York, 1997; Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. М., 2003; Чудинов А. В. Французская революция: история и мифы. М., 2007; Bianchi S . Marat: «L’Ami du peuple». Paris, 2017. А. В. Чудинов.